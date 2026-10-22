Elyas M’Barek , 44, Schauspieler, sammelt neue berufliche Erfahrungen. „Ich habe noch nie einen Mann vorher geküsst“, sagte er im Interview mit der Deutschen Presse-Agentur. In dem neuen Film „Der perfekte Urlaub“ von Regisseur Bora Dağtekin küsst M’Barek in einer Szene seinen Freund und Kollegen Florian David Fitz. „Es ist aber jetzt auch nichts anderes, als eine Frau vor der Kamera zu küssen, die man normalerweise nicht küssen würde. Das gehört halt zum Job dazu. Und klar, es hilft dann auch, wenn man den Kollegen kennt und sich vertraut.“

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Jenny Elvers, 54, Schauspielerin, macht sich Sorgen um das Fernsehen. „Ich finde, dass das Fernsehen gerade sehr aufpassen muss, dass es sich nicht selbst abschafft“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur vor der Verleihung des TV- und Streaming-Awards „Blauer Panther“ in München. „Ich selbst ertappe mich auch dabei, dass ich selten Fernsehen gucke“, sagte sie. „Die müssen einfach was anderes anbieten als die Streamingdienste“, sagte Elvers, die zuletzt vor allem in verschiedenen Reality-Formaten zu sehen war.

Dabei verstehe sie zum Beispiel nicht, warum die Episoden dieser Shows meist schon vor der Fernsehausstrahlung bei den Streamingdiensten gezeigt und auf Instagram diskutiert werden. „Warum sollte man sich die Folge dann noch im Fernsehen anschauen?“, fragte sie.

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Igor Levit, 39, Pianist, will keine Ruhe mehr geben. Der Musiker hat ein eigenes Plattenlabel gegründet, das „No Silence“ heißt. Auf der Internetseite des Labels schreibt Levit: „Unsere Welt kann nie genug Stimmen haben, die künstlerisch intervenieren“. Er wolle ein Netzwerk schaffen, das Künstler dabei unterstützt, ihr eigenes Werk so selbstbewusst wie nur irgend möglich in die Welt hinauszutragen. „,No Silence’ ist nicht einfach Label, ,No Silence’ ist Haltung. Für Schönheit, für Mut, gegen Konformismus, gegen Extremismus, für Menschlichkeit.“ Im Tagesspiegel sagte Levit: „Wir erleben einen Diskurszusammenbruch, was die Kunst angeht. Überall die Frage, welches Bild hängen darf, welches nicht. Was förderfähig ist, was nicht. Was man sagen darf, was nicht.“ Aber: „Damit Kunst funktioniert, muss sie alles sagen dürfen.“