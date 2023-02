Was von Elvis Vermögen übrig ist

Es ist ein Streit um das Erbe von Lisa Marie Presley entbrannt, die am 12. Januar an einem Herzinfarkt starb. Mit nur 54 Jahren. Und wie immer geht es um mehr als nur ums Geld.

Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

1,35 Millionen Dollar. Das ist die Summe, die Elvis Presley im März 1973 für die Rechte an seinen Liedern gekriegt hat. Viel Geld; aber ein Witz, wenn man bedenkt, dass Bob Dylan oder Bruce Springsteen etwa das Vierhundertfache davon für ähnliche Geschäfte bekommen haben. Es gilt noch immer als einer der schlechtesten Deals der Musikgeschichte und einer der Gründe dafür, warum Presleys Vermögen bei dessen Tod im Jahr 1977 auf lediglich fünf Millionen Dollar geschätzt wurde. Ein anderer Grund dafür: Der King of Rock 'n Roll gab das Geld aus, wie es reinkam. Unvergessen, wie er Tochter Lisa Marie in seinen Privatjet setzte und nach Idaho fliegen ließ, damit sie 20 Minuten lang im Schnee spielen konnte.