Kjell Henning Bjørnstad, 52, norwegischer Elvis-Presley-Imitator, ist jetzt Weltrekordhalter. Bjørnstad, der sich selbst "Kjell Elvis" nennt, beendete am Wochenende einen 50 Stunden, 50 Minuten und 50 Sekunden langen Sing-Marathon in voller Elvis-Montur. Damit brach er den mehr als 16 Jahre alten Guinness-Weltrekord des deutschen Musikers Thomas "Curtis" Gäthje um mehr als sieben Stunden. Bjørnstad hatte seinen Auftritt am Donnerstag in einer Bar im Zentrum von Oslo begonnen. Seinem Manager zufolge war dem Künstler empfohlen worden, nicht zu sehr auf Kaffee zu setzen, um die zwei Nächte durchzuhalten. Stattdessen habe er sich mit Fruchtshakes, Obst und Energieriegeln bei Kräften gehalten. Trotz allem war seine Stimme zum Ende hin etwas heiser. "Ich werde das nie wieder tun", sagte Bjørnstad dem norwegischen Fernsehsender NRK nach seinem Auftritt.

Detailansicht öffnen Gemeinsame Zukunft: Landwirtin Nadja Poppen und das Schwein "Bobby". (Foto: Mohssen Assanimoghaddam/dpa)

Nadja Poppen, 40, Bio-Landwirtin, sucht Paten für ihr Schwein. Das 14 Monate alte Angler Sattelschwein, das "Graf Bobby von Sonnenschein" heißt, hat sich gegen seine Schlachtung derart vehement zur Wehr gesetzt, dass es nun doch am Leben bleiben soll. Drei Mal sei das Tier geflohen, habe die Bauern, die es einfangen wollten, gar umgerannt. Zur Belohnung bekam das Schwein nun nicht nur ein längeres Leben, sondern auch einen eigenen Instagram-Account. "Bobby", so sagte Poppen der dpa, sei schließlich "ein besonders hübscher Kerl mit schöner Kopfform und süßen Augen".

Detailansicht öffnen Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und seine Partnerin Annett Hofmann, hier beim Dresdner Semperopernball im Februar, haben geheiratet. (Foto: Gerald Matzka/dpa)

Michael Kretschmer, 45, Sachsens Ministerpräsident (CDU), hat seine langjährige Partnerin Annett Hofmann, 45, geheiratet. Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder. Die Hochzeit in der Alten Kirche im Dresdner Stadtteil Klotzsche wurde bereits am Freitag gefeiert. "Die Hochzeit sollte kein öffentliches Ereignis werden. Es war ein Tag ganz für die Familie", teilte Regierungssprecher Ralph Schreiber am Sonntag mit. Neben den Kindern seien nur die Eltern zur Trauung erschienen. Hofmann ist Journalistin und arbeitet derzeit als Referatsleiterin im sächsischen Sozialministerium.

Claus Blümel, Fußball-Fan, hat aus Prinzip auf 500 Euro verzichtet. In der ARD-Quizshow fragte ihn der Moderator Alexander Bommes: "Welcher Verein würde in der Saison 2018/2019 Zweitliga-Meister?" Blümel, Fan des Bundesligisten Borussia Mönchengladbach, hätte gewusst, dass die richtige Antwort "1. FC Köln" gewesen wäre - nannte die Antwort aber nicht. Köln ist Mönchengladbachs Erzrivale, weshalb Blümel nur sagte: "Ne, das spreche ich nicht aus." Die Sendung "Gefragt - Gejagt" war bereits am 15. Juni ausgestrahlt worden, erst jetzt aber hat die Sequenz in sozialen Medien größere Aufmerksamkeit erlangt. Blümel wird nun von vielen Fußballfans für seine Haltung gefeiert, auch von Fans des 1. FC Köln.