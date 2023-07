Väter gehen deutlich seltener in Elternzeit als Mütter. Wenn das Elterngeld gekürzt wird, werden es noch weniger, warnen Kritiker. Zu Recht? Ein Männlichkeitsforscher erklärt, was los ist mit den Vätern.

Interview von Elisa Britzelmeier und Marcel Laskus

Als das Elterngeld eingeführt wurde, war es auch als Werkzeug zur Gleichstellung von Männern und Frauen gedacht. Tatsächlich nehmen Väter in Deutschland seitdem vermehrt Elternzeit - aber selten mehr als zwei Monate. Die meisten Väter gehen nach wie vor gar nicht in Elternzeit. In der aktuellen Debatte um Elterngeld-Kürzungen für Besserverdienende heißt es oft: Besonders Männer würden dann erst recht weniger Fürsorgearbeit übernehmen. Was ist los mit den Vätern? Stephan Höyng forscht an der Katholischen Hochschule für Sozialwesen in Berlin zu den Themen Männlichkeit und Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben.