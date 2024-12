Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

Zwei Vorfälle beschäftigten die Manager in den USA derzeit sehr. Zunächst natürlich die Ermordung des United-Healthcare-Geschäftsführers Brian Thompson am 4. Dezember. Er wurde am helllichten Tag, kurz vor sieben Uhr morgens, auf offener Straße erschossen. Thompson lief von seinem Hotel in Manhattan aus ohne Personenschutz zu einer Konferenz mit Investoren auf der anderen Straßenseite; der mutmaßliche Täter wusste offenbar davon. Auf der West 54th Street wartete er auf sein Opfer, erschoss es von hinten und flüchtete auf einem Fahrrad.