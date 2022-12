Von Jürgen Schmieder, Los Angeles

"Reality Check" nennen sie in den USA diesen Moment, den Elon Musk am Sonntagabend im Punchline Comedy Club von San Francisco erlebt hat; und grundsätzlich ist das ja eine gute Sache, wenn man sich mal aus seiner Wohlfühlblase entfernt und abseits von Ja-Sagern und Jüngern erfährt, was wirklich los ist. Wenn man mal einen Spiegel vorgehalten kriegt, der nicht verzerrt ist. Allerdings zeigt das, was seit dem Kurzauftritt während der Show des Komikers Dave Chappelle passiert ist, wie sehr sich der selbst ernannte Welt- und Menschheitsretter von der Wirklichkeit entfernt zu haben scheint. "Ist das real?", fragte der Tesla- und Twitter-Chef noch auf der Bühne.

Dorthin hatte ihn Chapelle am Ende seines Auftritts geholt. Es gab, das ist auf Videos zu sehen, zunächst Jubel und Buh-Rufe gleichermaßen. Das ist völlig normal, gerade bei einer streitbaren Person wie Musk, zu dessen Lieblings-Hobbys die Provokation gehört. Recht schnell, auch das ist auf den Videos zu sehen, und zahlreiche Anwesende bestätigten den Eindruck danach, nahmen die Buh-Rufe stark zu, Jubel gab es kaum noch. "Gut 80 Prozent des Stadions haben gebuht", schreibt Twitter-Nutzer James Yu.

Musk macht sich gleichzeitig übers Gendern und über Fauci lustig

Auch das ist wahrlich nicht überraschend. San Francisco ist eine linksliberale Stadt, bei der Präsidentschaftswahl 2020 stimmten 85 Prozent der Bewohner für Joe Biden. Musk dagegen warb vor den Midterms kürzlich dafür, Republikaner zu wählen. Die Twitter-Files-Enthüllungen sind weniger Twitter-Skandal als vielmehr Rechtfertigung für die Rückkehr von Donald Trump. Am Sonntag machte sich Musk gleichzeitig übers Gendern und über Immunologe Anthony Fauci lustig; der Arzt hatte die amerikanischen Covid-Politik als Berater der Präsidenten Trump und Biden maßgeblich bestimmt. Auf Twitter schrieb Musk: "My pronouns are Prosecute/Fauci". Eine Aufforderung, Fauci strafrechtlich zu verfolgen.

Musk wird also bejubelt und ausgebuht. Kleiner Reality Check für einen, dem es offenbar wichtig ist, als Welt- und Menschheitsretter gefeiert zu werden. Er steht verblüfft und auch ein wenig unbeholfen auf der Bühne; er scheint sich aufrichtig zu wundern, was da gerade passiert. Am Ende fordert ihn Chappelles Komiker-Kollege Chris Rock auf, den berühmten Satz von Chappelle zu brüllen; Musk gehorcht: "I'm rich, bitch!" Wieder buhen die Leute, und jetzt mal ehrlich: Was hatte Musk denn erwartet? Aber, nochmal: wirklich keine große Sache, kann einem Promi schon mal passieren. Ende der Geschichte, eigentlich.

Fragen bleiben offen, Anfragen unbeantwortet

Interessant ist, was danach passiert ist.

Das Video ist zunächst auf dem Twitter-Account CleoPat4893885 zu sehen; am Montagmittag jedoch ist der Account nicht mehr verfügbar - was zu Gerüchten führt, dass Musk, der sich selbst als "Absolutist der Freien Rede" bezeichnet, als Twitter-Chef die Löschung veranlasst habe. Beweise dafür gibt es nicht, es bleibt ein Gerücht. Man würde gern bei der Twitter-Pressestelle um Auskunft bitten; aber die gibt es nicht mehr, seit Musk den Konzern übernommen hat. Anfragen an Personen, die dafür zuständig sein könnten, bleiben unbeantwortet.

Es geht weiter; Musk fabriziert nun einen klassischen Trump. Dessen damaliger Pressesprecher Sean Spicer hatte über Trumps Amtseinführung 2017 behauptet: "Es waren die meisten Zuschauer der Geschichte. Ende." Das war eine Lüge. Musk schreibt bei Twitter über seinen Auftritt: "Genau genommen waren es 90 Prozent Jubel und zehn Prozent Buh-Rufe (außer während ruhiger Momente); aber das sind immer noch viele Buh-Rufe, was im wirklichen Leben neu für mich ist (häufiger auf Twitter). Es ist fast so, als hätte ich die gestörten Linken in SF beleidigt... aber Neiiiiiiiiiiin".

Stimmt schon: Gewöhnlich wird Musk bei öffentlichen Auftritten gefeiert; zuletzt zum Beispiel von den Tesla-Jüngern, als er am 1. Dezember in der Gigafactory 1 im US-Bundesstaat Nevada die Auslieferung der ersten Elektro-Trucks moderierte. Nun war Musk offenbar zum ersten Mal Leuten ausgesetzt, die keine Claqueure sind - wobei das Publikum von Chappelle nun wirklich nicht im Verdacht steht, linksgrünversifft zu sein: Dem Komiker wurde in der Vergangenheit immer wieder vorgeworfen, homo- und transphob zu sein. Es dürfte also kein typisches San-Francisco-, sondern eher ein Dave-Chappelle-Publikum gewesen sein.

Was Musk meint, lässt sich nicht eindeutig klären

Musk macht weiter, er schreibt: "Die Branch Covidians sind enttäuscht." Es lässt sich nicht eindeutig klären, was dieser Begriff bedeutet; die Definition der Webseite Urban Dictionary, auf der Leute popkulturelle Begriffe erklären: Menschen, die eine Krankheit anbeten, in Furcht leben und einverstanden sind damit, ihre Freiheit aufzugeben. Musk schreibt weiter: "Der Woke-Virus in den Gehirnen muss besiegt werden - oder nichts mehr ist von Bedeutung." Wieder ist nicht klar, was genau er damit meint.

Was allerdings klar ist, und Musk dürfte dieser Einschätzung sicherlich zustimmen: Elon Musk lebt in einer anderen Realität als andere.