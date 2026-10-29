Elmo , 46, „ Sesamstraße “-Monster, geht zu Halloween diesmal als Modekritikerin. In einem Clip auf Youtube präsentierte sich der Muppet mit weißer Perücke und strenger Brille. Er fragte: „Ratet mal, wer Elmo ist“, und erklärte dann, er sei Miranda Priestly, die in „Der Teufel trägt Prada“ von Meryl Streep verkörpert wird. Als ein Kürbis vorbeispaziert, sagt Elmo in Priestlys Tonfall: „Kürbisse. Im Herbst. Revolutionär!“ Eine Anspielung auf das Filmzitat „Blüten? Im Frühling? Revolutionär!“ Und als das Krümelmonster vorbeiflaniert, meint Elmo: „Na ja, es ist nicht azurblau. Aber es passt schon“, ebenfalls eine Anspielung, und zwar auf die Szene, in der Priestly ihrer Assistentin einen Pullover erklärt.

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Angela Merkel, 72, ehemalige deutsche Bundeskanzlerin, macht Italien glücklich. Mit Turnschuhen und Rucksack schlenderte Merkel durch die Stadt Ravello an der Amalfiküste und besuchte dort ein Keramikgeschäft sowie – gemeinsam mit vier deutschen Begleitern und zwei Polizisten aus Bozen – eine Bar, um dort „ein Heißgetränk“ zu sich zu nehmen, wie die italienische Nachrichtenagentur Agenzia Giornalistica Italia berichtet. Auch mit Ravellos Bürgermeister Paolo Vuilleumier sowie einem Franziskanermönch ließ sie sich fotografieren. Beide lobten Merkel für ihre Europa-Politik und ihren Einsatz für Flüchtlinge.

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David Garrett, 46, Star-Geiger, schätzt die Endlichkeit. „Ich liebe den Zerfall des Körpers“, erklärte er der Zeitschrift Bunte. „Es gibt nichts Schöneres, das man zelebrieren sollte. Endlichkeit ist die größte Motivation, alles zu geben – jede Emotion, jede Kreativität.“ Ohne sie wäre alles sinnlos. „Das Schlimmste im Leben ist Belanglosigkeit. Kunst ist genau das Gegenteil: Sie ist rastlos, voller Frustration und Verzweiflung, aber auch voller Glückseligkeit.“

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Emma Roberts, 35, Schauspielerin („American Horror Story“), hat sich von ihrem Sohn zum Altar führen lassen. In der US-Talkshow „Jimmy Kimmel Live!“ sagte die Nichte der Schauspielerin Julia Roberts, 59: „Er ist fünf. Er sah in seinem kleinen weißen Anzug sehr süß aus.“ Roberts hatte ihren Partner Cody John bereits am 25. Juli in Idaho geheiratet, wie aus einem Bericht der Vogue hervorgeht. Die beiden waren sich im Mai 2022 bei einem „Blind Date“ erstmals begegnet. Roberts Sohn stammt aus einer früheren Beziehung mit dem Schauspieler Garrett Hedlund. Ihre Tante Julia sei auch bei der Zeremonie dabei gewesen, sagte Roberts bei Kimmel.

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Jennifer Lopez, 57, Popstar und Schauspielerin, inspirierte der Auszug ihrer Kinder sehr. Kinder nähmen „einen so großen Teil deines Gehirns ein, und wenn sie weg sind – was verheerend, traurig und beängstigend ist –, stehst du vor einem Leben, das jetzt völlig anders ist“, sagte die Mutter von 18-jährigen Zwillingen dem US-Magazin Variety. „Meine Antwort war: Ich bin einfach wieder ins Studio gegangen.“ Dort habe sie „einige der besten Songs geschrieben, die ich je geschrieben habe“. Fröhlich und nur mit einem Hauch von Wehmut. Lopez’ Zwillinge Emme und Max gingen aus ihrer Ehe mit dem Sänger Marc Anthony hervor. Das Paar war von 2004 bis 2014 miteinander verheiratet.