Zwei Männer werden ermordet, tiefgefroren, dann mit einer Kettensäge zerlegt und in Einzelteilen entsorgt. Beim ersten Mal werden die Körperteile in Plastikfässern mit Beton übergossen und in einem sizilianischen Wäldchen abgelegt, beim zweiten Mal in Tüten verpackt an Autobahnraststätten in Abfalleimer geworfen und im Garten der Täter vergraben. Eine vermutete dritte Leiche wird noch immer gesucht. Als diese Taten im Frühjahr ans Licht kamen, drängte sich schnell die Frage auf, ob hier die Mafia am Werk war. Sizilien, Leichenteile in Beton und drei Mordfälle - das klingt nach einem schlechten Krimi voller Klischees. Im Prozess, der am Freitag vor dem Landgericht Ellwangen zu Ende gehen sollte, gab es für solch eine Mafiatheorie allerdings keine Anhaltspunkte.

Das Landgericht in Ellwangen hat die Umstände, unter denen innerhalb eines Jahrzehnts mindestens zwei, wahrscheinlich alle drei Männer in einer 5000-Einwohner-Gemeinde im Landkreis Heidenheim ums Leben gekommen sind, nicht bis ins Details aufklären können. Doch zumindest bei den Fällen aus den Jahren 2014 und 2019 steht nach einem straff geführten Prozess fest, dass ein 55-jähriger Familienvater für die Morde und die Entsorgung der Leichen verantwortlich war. Sein ältester Sohn war an beiden Taten beteiligt, der jüngere hat bei einem der Morde geholfen. Der mutmaßlich erste Fall aus dem Jahr 2008 wurde nach Prozessbeginn aus dem Verfahren abgetrennt und wird erst im Januar weiterverhandelt.

Haupttäter Alfonso P., dessen Schuld auch seine Verteidiger nicht bestreiten, hätte am Freitag verurteilt werden sollen. Doch während sich Richter und Schöffen nach den Plädoyers seiner Verteidiger zur Beratung zurückzogen, mussten P.s Anwälte einen Notarzt rufen. Der 55-Jährige wurde für verhandlungsunfähig erklärt und in ein Krankenhaus gebracht, sein Urteil verschoben. So konnte der Vorsitzende Richter Gerhard Ilg zunächst nur die Schuldsprüche für die beiden Söhne verkünden: 15 Jahre Freiheitsstrafe wegen Mordes für den 33-jährigen Giovanni P., der in beiden Fällen als Mittäter gilt. Neun Jahre für dessen 31-jährigen Bruder Giacomo, der ebenfalls wegen Mordes angeklagt war, sich nach Ansicht des Gerichts aber lediglich der Beihilfe schuldig gemacht hat. Beide standen nach Überzeugung des Gerichts unter dem prägenden Einfluss des Vaters, hätten sich aber durchaus weigern können, sich von ihm in die Verbrechen verwickeln zu lassen. Der jüngere habe "widerwillig" mitgemacht, der ältere die Taten aber aktiv mitgeplant.

Die Polizei hatte im Mai 2019 nach einem 59-jährigen Mann gesucht, dessen Arbeitgeber einen seltsamen Brief erhalten hatte. Ein Schreiben in auffällig schlechtem Deutsch, in dem ihm der Vermisste angeblich mitteilte, dass er ausgewandert sei. Der besorgte Chef wandte sich an die Polizei, die recht bald herausfand, dass Giovanni P. mit der Bankkarte des Vermissten Geld abgehoben hatte. So kamen die Ermittler nach mehreren Vernehmungen auch auf die Spur des Vaters und stellten fest, dass aus dem Umfeld noch zwei weitere Männer verschwunden waren: Der Ehemann der Tochter im Jahr 2008 und deren späterer Lebensgefährte 2014.

Für den Stuttgarter Rechtsanwalt Fritz Döringer, einer der beiden Pflichtverteidiger des Hauptangeklagten, war das Anlass für eine eigenwillige Ausführung in seinem Plädoyer: Hätte die Polizei 2008 intensiver nach dem verschwundenen Ehemann gesucht - dessen Familie hatte sich hilfesuchend an alle möglichen Behörden gewandt - wäre es wohl gar nicht zu den späteren Morden gekommen.

Den ersten Mann soll Alfonso P. umgebracht haben, weil er mit ihm als Ehemann seiner Tochter nicht einverstanden war. Sechs Jahre später musste der neue Lebensgefährte sterben, weil der die Kinder der Tochter offenbar brutal misshandelte. Und 2019 reichte dann reine Habgier als Motiv aus, um einen Mord zu verüben: Vater und Sohn zwangen einen Bekannten, ihnen ein Grundstück abzutreten und brachten ihn anschließend um.

Kinder berichten von Schlägen und Missbrauch

Wie ein Mensch tickt, der andere einfach aus dem Weg räumt, wenn sie ihn stören und dann kaltblütig mit der Kettensäge zerlegt, das konnte der Prozess nicht aufklären. Alfonso P. ist in Sizilien aufgewachsen, hat seine Mutter früh verloren und emigrierte später nach Deutschland. Mit seiner Frau und den drei Kindern führte er in jenem Haus, in dessen Anbauten sich all die Taten ereignet haben, seit mehr als zehn Jahren ein nach außen unauffälliges Leben. Seine Tochter sagte jedoch vor Gericht aus, dass sie als Kind vom Vater missbraucht worden sei, der jüngere Sohn berichtete von brutalen Schlägen.

Seine Verteidiger bemühten sich, das Bild ihres Mandanten um eine menschlichere Seite zu ergänzen. Er habe als Orthopädiemechaniker gearbeitet und sei immer sehr mitfühlend mit seinen Kunden umgegangen, die Prothesen brauchten. Und dass er im Gerichtssaal mit unbeteiligter Miene saß, dürfe man nicht falsch interpretieren. "Für ihn ist es an sich schwer, Gefühle zu zeigen. Das heißt aber nicht, dass er keine Gefühlte hat." Sie baten das Gericht, bei der Strafhöhe zu berücksichtigen, dass Alfonso P. durch eine Unterschenkelamputation beeinträchtigt ist und noch weitere Gesundheitsprobleme hat. Der Staatsanwalt hat in seinem Fall eine lebenslange Haftstrafe mit Feststellung der besonderen Schwere der Schuld beantragt. Das Urteil gegen Alfonso P. wird voraussichtlich kommende Woche verkündet.