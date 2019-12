Im Prozess um drei Morde in Sontheim an der Brenz ist der Hauptangeklagte zur Höchststrafe verurteilt worden. Das Landgericht Ellwangen verhängte am Montag wegen zweifachen Mordes eine lebenslange Haft mit anschließender Sicherungsverwahrung und stellte auch die besondere Schwere der Schuld fest. Damit ist nicht absehbar, ob und wann der 55-Jährige jemals wieder auf freien Fuß kommt. Der Mann stand gemeinsam mit seinen beiden Söhnen vor Gericht, die am Freitag bereits wegen Beihilfe zum Mord verurteilt wurden. Das Urteil gegen ihn wegen eines dritten Mordes soll im Januar gefällt werden.

Die drei Bluttaten wurden 2008, 2014 und 2019 verübt. Die Opfer waren der Schwiegersohn des Hauptangeklagten, ein Lebensgefährte seiner Tochter sowie ein Geschäftsmann. Ans Licht kamen alle Fälle erst im Mai 2019. Die Polizei hatte nach einem 59-jährigen Mann gesucht, dessen Arbeitgeber einen seltsamen Brief erhalten und daraufhin die Polizei informiert hatten. In dem Schreiben, das in auffällig schlechtem Deutsch verfasst war, teilte der Vermisste mit, dass er ausgewandert sei. Die Polizei fand daraufhin heraus, dass der Hauptangeklagte mit der Bankkarte des Vermissten Geld abgehoben hatte. Weitere Ermittlungen zeigten, dass aus dessen Umfeld noch zwei weitere Männer verschwunden waren: der Ehemann der Tochter im Jahr 2008 und deren späterer Lebensgefährte 2014.

Sein erstes Opfer soll der nun Verurteilte getötet haben, weil er ihn als Ehemann seiner Tochter ablehnte. Sechs Jahre später musste deren neuer Lebensgefährte sterben, weil dieser die Kinder der Tochter offenbar brutal misshandelte. Den dritten Mord beging der Angeklagte aus Habgier: Gemeinsam mit seinem Sohn zwang er 2019 einen Bekannten, ihnen ein Grundstück abzutreten, und brachten ihn anschließend um.

Die zwei Söhne des 55-Jährigen waren bereits am vergangenen Freitag wegen Mordes in zwei Fällen sowie Beihilfe in einem Fall zu Gefängnisstrafen von 15 sowie 9 Jahren verurteilt worden.