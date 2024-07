Ella Emhoff wurde nach Joe Bidens Amtseinführung als Mode-Trendsetterin gefeiert. Nun könnte die Influencerin die First Stepdaughter der Nation werden. Sie ist die Anti-Kardashian: ein Typ Frau, der nicht um jeden Preis gefallen will.

Von Ann-Kathrin Nezik, New York

Die Amtseinführung von Joe Biden vor dreieinhalb Jahren war modisch gesehen eine ziemlich lahme Veranstaltung. First Lady Jill Biden wählte für die Feier vor dem US-Kapitol ein eher tantiges Ensemble in Türkis. Vizepräsidentin Kamala Harris sah in ihrem lilafarbenen Mantel wie die Markenbotschafterin von Milka aus. Einziger Lichtblick: Ella Emhoff. Die Stieftochter von Kamala Harris trat in einen karierten Mantel der Fashionmarke Miu Miu in die Washingtoner Kälte, der an den Schultern mit gelben Kristallen bestickt war. Dazu trug die damals 21-Jährige eine John-Lennon-Brille. Edgy, aber doch der feierlichen Angelegenheit angemessen, lautete das allgemeine Urteil. Über Nacht wurde Emhoff als neue Stilikone gefeiert.