Wenn Menschen sich Namen für Elefanten ausdenken, hat das oft peinliche Folgen für die Tiere . Angelehnt an die Jahrmarkt-Attraktion „Baba, der schmausende Elefant“ gab der französische Autor Jean de Brunhoff dem Helden seiner Kinderbuchreihe den barbarischen Namen Babar. Der Trickfilm-Elefant Jumbo Jr. wurde wegen seiner langen Ohren gemobbt und bekam den Spottnamen Dumbo verpasst. Die Autorin Elfie Donnelly dichtete dem „liebsten sprechenden Elefanten der Welt“ nicht nur die polyglotte Fähigkeit an den Rüssel, in allen Menschen- und Tiersprachen daherreden zu können, sondern auch den wenig artgerechten Namen Benjamin Blümchen. Törööö!

Wie würden sich Elefanten wohl gegenseitig anreden, wenn sie denn reden könnten? „Ey, Digger“? „Na, du alte Wursthaut“? „Habe die Ehre, Habibi“? Man wusste bisher, dass Elefanten ein komplexes Sozialleben haben: Sie lieben, fühlen Mitleid und trauern um tote Artgenossen. Namhafte Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen um Michael Pardo von der Colorado State University in Fort Collins haben nun herausgefunden, so berichtet es die Deutsche Presse-Agentur, dass die Tiere sich sogar mit namensähnlichen Rufen antröten. Bisher war die Verwendung persönlicher Namen nur vom Menschen bekannt.

Die Forschenden haben die Kommunikation von Elefantenkühen in zwei Reservaten in Kenia untersucht und dabei 469 Rufe analysiert. Mit ihrer Stimme übermitteln Elefanten Informationen zu Alter, Geschlecht und Gefühlen. Artgenossen rufen sie der Studie zufolge etwa, um Kontakt zu einem weit entfernten Tier aufzunehmen, ein ankommendes Tier zu begrüßen oder Kälber zu trösten. Für das menschliche Gehör klingen Elefantennamen allerdings nicht so putzig wie in Kinderbüchern und Trickfilmen. Es handelt sich um leicht unterschiedliches Grollen in tiefen Frequenzen, was sich etwa anhört wie der Dieselmotor eines Frachtschiffes.

Um ihre Thesen zu überprüfen, spielten die Forschenden den Elefanten verschiedene zuvor aufgenommene Grollgeräusche vor und beobachteten, wie sie auf die Namen von Artgenossen reagierten. Es scheint nur eine Frage der Zeit zu sein, bis das erste Hörspiel auf Elefantisch erscheint, mit einem leicht trotteligen, liebenswerten Menschen in der Hauptrolle, der, sagen wir mal, törööö!, Bernhard Bäuerchen heißt.

