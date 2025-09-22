Am Montag drohte in Österreich jemand auf die Autobahn A1 abzubiegen, der dort nicht hingehört. Die Behörden wurden alarmiert und taten, was man in so einem Fall tut: Sie entfernten den Verkehrsteilnehmer. Nur dass dazu ein mit Stroh ausgelegter Transportanhänger, Drohnen und Wärmebildkameras notwendig waren sowie ein veterinärmedizinisches Team samt Betäubung.
ÖsterreichElch Emil darf nicht weiterwandern
Seit einem Monat wanderte ein Elch mehr oder weniger unbehelligt durch Österreich und wurde zum Internetstar. Warum seine Reise nun zu Ende ist.
Von Verena Mayer, Wien
