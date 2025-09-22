Österreich Elch Emil darf nicht weiterwandern 22. September 2025, 14:43 Uhr | Lesezeit: 2 Min.

In St-Pölten kam der Elch gefährlich nahe an die vielbefahrene Bahntrasse. (Foto: Helmut Fohringer/APA/dpa)

Seit einem Monat wanderte ein Elch mehr oder weniger unbehelligt durch Österreich und wurde zum Internetstar. Warum seine Reise nun zu Ende ist.

Von Verena Mayer, Wien

Artikel anhören Anhören

Artikel anhören Artikel anhören

Merken

Artikel teilen Teilen

Feeback Feedback