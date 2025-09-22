Zum Hauptinhalt springen

ÖsterreichElch Emil darf nicht weiterwandern

Lesezeit: 2 Min.

In St-Pölten kam der Elch gefährlich nahe an die vielbefahrene Bahntrasse.
In St-Pölten kam der Elch gefährlich nahe an die vielbefahrene Bahntrasse. (Foto: Helmut Fohringer/APA/dpa)

Seit einem Monat wanderte ein Elch mehr oder weniger unbehelligt durch Österreich und wurde zum Internetstar. Warum seine Reise nun zu Ende ist.

Von Verena Mayer, Wien

Am Montag drohte in Österreich jemand auf die Autobahn A1 abzubiegen, der dort nicht hingehört. Die Behörden wurden alarmiert und taten, was man in so einem Fall tut: Sie entfernten den Verkehrsteilnehmer. Nur dass dazu ein mit Stroh ausgelegter Transportanhänger, Drohnen und Wärmebildkameras notwendig waren sowie ein veterinärmedizinisches Team samt Betäubung.

Zur SZ-Startseite

Slow-TV
:Elch-Freunde müsst ihr sein

Das schwedische Fernsehen sendet 24 Stunden am Tag Live-Bilder von der Elchwanderung, und Millionen schauen dabei zu. Das ist offenbar genau das, was die Menschheit gerade braucht: ein bisschen weniger Action.

SZ PlusVon Moritz Geier

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Gutscheine:

Zur SZ-Startseite