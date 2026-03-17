Als die siegreiche Losnummer gezogen wird, knallen in einem kleinen Dorf in Nordspanien die Korken. Mehr als 30 Millionen Euro! Doch schnell schlägt die Freude in Wut um, denn ein Teil der Lose ist wegen eines Fehlers wertlos. Dann geschieht etwas Ungewöhnliches.

Von Patrick Illinger