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Spanische WeihnachtslotterieEine „Horrorgeschichte“ – mit Happy End

Lesezeit: 4 Min.

Gewinner der Weihnachtslotterie El Gordo feiern ihren Gewinn. Da wissen sie noch nicht, dass Ärger droht.
Gewinner der Weihnachtslotterie El Gordo feiern ihren Gewinn. Da wissen sie noch nicht, dass Ärger droht. IMAGO/Fernando Sánchez/Europa Press

Als die siegreiche Losnummer gezogen wird, knallen in einem kleinen Dorf in Nordspanien die Korken. Mehr als 30 Millionen Euro! Doch schnell schlägt die Freude in Wut um, denn ein Teil der Lose ist wegen eines Fehlers wertlos. Dann geschieht etwas Ungewöhnliches.

Von Patrick Illinger

Antonio Gómez Gallardo ist Rechtsanwalt mit einer kleinen Kanzlei in Madrid. Zu seinen langjährigen Kunden zählt ein privater Basketballverein. Für einen geringen monatlichen Fixbetrag erledigte Gallardos Kanzlei juristische Kleinigkeiten, die in einem Sportclub so anfallen.

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Vor 18 Jahren hieß es schon einmal, die Identität des Street-Art-Künstlers sei enthüllt, doch der letzte Beweis fehlte. Nun wollen Journalisten ihn gefunden haben. Ihre Recherche führt sie zu einem alten Bekannten.

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