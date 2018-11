7. November 2018, 11:07 Uhr Juryauswahl im Drogenboss-Prozess Geschworenen-Kandidat fragte nach "El Chapo"-Autogramm

Joaquín ´El Chapo" Guzmán in Handschellen bei seiner Überführung in die USA im Jahr 2017.

Ein Gericht in New York hat die Auswahl der Jurymitglieder im Prozess gegen den Ex-Drogenbaron "El Chapo" fortgesetzt.

Wie nun bekannt wurde, soll ein Jury-Kandidat um ein Autogramm des Angeklagten gebeten haben. Er wurde umgehend von der Liste gestrichen.

Für die Auswahl der Mitglieder gelten wie für den ganzen Prozess erhöhte Sicherheitsvorkehrungen.

Am kommenden Dienstag sollen die Eröffnungsplädoyers verlesen werden.

Die Jury-Auswahl im Prozess gegen den ehemaligen mexikanischen Drogenboss Joaquín "El Chapo" Guzmán ist in New York in die zweite Runde gegangen. Staatsanwaltschaft und Verteidigung befragten rund ein Dutzend potenzielle Geschworene. Für kommenden Dienstag sind die Eröffnungsplädoyers geplant. Bis dahin muss die die zwölfköpfige Jury stehen, die aus Sicherheitsgründen anonym über Guzmáns Schicksal entscheiden soll.

Wie bekannt wurde, soll ein möglicher Kandidat der Jury einen Vollzugsbeamten um das Autogramm des Angeklagten gebeten haben. Vom Richter nach dem Grund gefragt sagte der Mann, der im kolumbianischen Medellín geboren wurde und seit 20 Jahren in New York lebt: "Weil ich ein bisschen Fan bin." Während Guzmán auf der Anklagebank grinste, wurde der Kandidat von der Liste gestrichen.

Um die Geschworenen nicht zum Ziel von Vergeltungstaten der Drogenkartelle werden zu lassen, ist eine Reihe besonderer Schutzmaßnahmen vorgesehen. Eine davon: Insgesamt nur fünf Journalisten sind als Beobachter der Presse im Gericht zugelassen. Zu groß waren die Bedenken, Unterstützer El Chapos könnten sich unter die Riege der Reporter mischen.

Die US-Justiz wirft dem 61-jährigen Guzmán unter anderem Drogenhandel, Geldwäsche und das Führen einer kriminellen Organisation - des mexikanischen Drogenkartells Sinaloa - vor. Er soll tonnenweise Kokain und Heroin in die USA geschmuggelt und damit Milliarden verdient haben. Zudem soll El Chapo für bis zu 3000 Morde verantwortlich sein. Guzmán, der einst als mächtigster Drogenhändler der Welt galt, droht lebenslange Haft. Die Todesstrafe ist nach einer Einigung zwischen Mexiko und den USA ausgeschlossen.

Schon in Mexiko saß El Chapo im Gefängnis, doch gleich zwei Mal gelangen ihm spektakuläre Ausbrüche aus Hochsicherheitsgefängnissen. Seit seiner Auslieferung im Januar 2017 an die USA wartet er unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen auf seinen Prozess in New York.