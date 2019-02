22. Februar 2019, 08:39 Uhr US-Justiz Auch zwei Söhne von El Chapo angeklagt

Ihr Vater wurde bereits wegen Drogenschmuggels schuldig gesprochen. Nun sind auch Joaquín Guzmán López und sein Bruder Ovidio von der US-Justiz angeklagt worden.

Ihr gegenwärtiger Aufenthaltsort soll Mexiko sein. Sie sollen wie "El Chapo" Mitglieder des Sinaloa-Kartells sein.

Die US-Justiz hat zwei Söhne des verurteilten mexikanischen Drogenbosses Joaquín "El Chapo" Guzmán wegen Drogenschmuggels angeklagt. Die Anklageschrift wurde am Donnerstag anderthalb Wochen nach dem Schuldspruch gegen "El Chapo" in New York veröffentlicht. Darin wird Joaquín Guzmán López alias "El Güero" (der Blonde) und Ovidio Guzmán López alias "El Ratón" (die Maus) vorgeworfen, zwischen 2008 und 2018 Kokain, Cannabis und Crystal Meth in die USA geschmuggelt zu haben.

Die Anklageschrift war bereits im April 2018 vorbereitet worden. Sie wurde aber unter Verschluss gehalten, um "die Sicherheit von Zeugen zu schützen" und die Ermittlungen nicht zu behindern, wie die US-Behörden erklärten. Die beiden Angeklagten gelten als Mitglieder des von ihrem Vater mitbegründeten Sinaloa-Kartells und halten sich derzeit in Mexiko auf. Ob die US-amerikanischen Justizbehörden wissen wo, ist unklar - auch ob Mexiko wie im Fall des Vaters einem Auslieferungsersuch überhaupt zustimmen würde. Davon hängt jedoch ab, ob die beiden jemals vor einem US-Gericht stehen werden.

Eine große Familie

"El Chapo" Guzmán war am 12. Februar nach einem dreimonatigen Mammutverfahren in New York verurteilt worden. Die Geschworenen befanden Guzmán in sämtlichen Anklagepunkten für schuldig. Laut Klageschrift soll das Sinaloa-Kartell unter seiner Führung zwischen 1989 und 2014 fast 155 Tonnen Kokain und große Mengen andere Drogen in die USA geschmuggelt haben. Das Strafmaß soll am 25. Juni verkündet werden.

Bekannt ist, dass Ovidio und Joaquín Junior neun weitere Geschwister haben, vielleicht auch mehr. Nach der Abwesenheit von "El Chapo" ist ein weiteres Familienmitglied des Clans an die Spitze des Sinaloa-Kartells aufgestiegen: Aureliano "El Guano" Guzmán, der jüngerer Bruder Joaquíns, der Onkel von "El Güero" und "El Ratón".