Emma Coronel:Emanzipation der Kartell-Kardashian

Von Christoph Gurk, Buenos Aires

Es ist still geworden um Emma Coronel, was einerseits nur logisch ist, saß die 34-Jährige doch die vergangenen Jahre in Haft, verurteilt von einem US-Gericht wegen Schmuggel und Geldwäsche. Dazu soll Coronel auch ihrem Mann, dem legendären mexikanischen Drogenboss Joaquín Guzmán Loera, genannt El Chapo, bei einem spektakulären Gefängnisausbruch geholfen haben. Doch während der längst wieder gefasst ist und in den USA vermutlich bis zu seinem Lebensende hinter Gittern sitzen wird, ist Emma Coronel seit diesem Mittwoch aus der Haft entlassen, unter Auflagen zwar, aber immerhin: Die "Kim Kardashian von Sinaloa", wie sie mal genannt wurde, ist frei - und Fans und die Klatschpresse fragen sich nun: Was kommt jetzt?