24. Mai 2019, 15:45 Uhr USA Aufgeräumt statt ausgeräumt

Als Nate Roman von der Arbeit nach Hause kommt, stellt er fest, dass jemand in seiner Abwesenheit im Haus war.

Doch der Eindringling hat nichts gestohlen, sondern aufgeräumt und geputzt.

Da Roman an diesem Tag vergessen hat seine Alarmanlage einzuschalten, gibt es keine Aufnahmen des Eindringlings.

Als Nate Roman von der Arbeit nach Hause kam, merkte er sofort, dass etwas nicht stimmte. Jemand war offensichtlich in seiner Abwesenheit im Haus in Marlborough, Massachusetts (etwa 40 Minuten westlich von Boston) gewesen, aber nicht um es auszuräumen - sondern um zu putzen.

Der 44-jährige fand nicht den Albtraum eines jeden Hauseigentümers - die nach einem Einbruch durchwühlten Wohnräume - sondern den Traum eines jeden Elternteiles vor: Das Kinderzimmer war wie von Zauberhand aufgeräumt worden. Das Bett gemacht, die Kuscheltiere ordentlich aufgereiht, Spielsachen in Regale und Kisten verräumt. Auch der Rest des Hauses war offensichtlich geputzt worden: alle Teppiche waren gesaugt, das Bad gereinigt worden. Der vermeintliche Einbrecher hatte sogar aus Toilettenpapier Rosen gefaltet und im Badezimmer hinterlassen.

Roman rief die Polizei. Die durchsuchte das Haus, um sicher zu gehen, dass der "Einbrecher" sich nicht noch im Haus befindet. Polizeibeamte befragten auch die Nachbarn, die alle nichts Auffälliges zu berichten hatten. "Uns wurden keine ähnlichen Vorfälle in dieser oder anderen Gegenden gemeldet und wir haben keinen Verdacht, wer in das Haus eingedrungen sein könnte," sagte Daniel Campbell von der Polizei in Malborough dem Boston Globe.

In einem Facebook Post schreibt Nate Roman, er habe wahrscheinlich an diesem Tag vergessen, seine Hintertür zu verschließen. Außerdem habe er ausgerechnet an diesem Tag auch nicht seine Alarmanlage eingeschaltet, bevor er das Haus verließ. So konnten die vorhandenen Sicherheitskameras im Haus auch keine Aufnahmen des mysteriösen Eindringlings machen. Der Mechanismus an der Tür, der aufzeichnet wann sich diese öffnet, gab aber zumindest Auskunft darüber, dass sich der "Einbrecher" ungefähr 90 Minuten im Haus aufhielt.

Romans Theorie: Der Mitarbeiter einer professionellen Reinigungsfirma hat sich in der Adresse geirrt und das falsche Haus geputzt. Gegen diese Theorie spricht allerdings, dass alle Räume außer der Küche geputzt und aufgeräumt wurden. Der einzige Zeuge, der bei der Lösung des Rätsels helfen könnte, bleibt allerdings stumm: Red, die Eidechse der Familie - benannt nach dem liebsten Power Ranger von Romans fünfjährigem Sohn - hat den "Einbruch" beobachtet. "Er sagt allerdings nichts," sagte Roman der Daily Mail.