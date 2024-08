Giovanni Nucci schreibt Bücher über griechische und römische Mythologie. Nun hat sich ein Einbrecher in ein Werk von ihm festgelesen – während eines Bruchs in Rom. Der Dieb wurde erwischt. Und Nucci? Ist plötzlich überall bekannt und amüsiert.

Von Francesca Polistina

Ein Einbrecher findet in einer Wohnung ein Buch über griechische Mythologie und vertieft sich darin, bis der Bewohner ihn erwischt und die Polizei alarmiert. Was wie ein absurder Witz klingt, ist vor einigen Tagen in Rom passiert. Der 38-jährige Dieb wurde festgenommen, das besagte Buch aber, „Gli dèi alle sei. L’Iliade all’ora dell’aperitivo“ („Die Götter um sechs. Die Ilias zur Cocktailstunde“) kletterte die Bestsellerliste hinauf. Den Autor, Giovanni Nucci, 54, amüsiert das Ganze.