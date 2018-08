7. August 2018, 09:45 Uhr EIL Zwölfeinhalb Jahre Haft für Mutter in Staufener Missbrauchsprozess

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Mutter und ihr Lebensgefährte den Sohn mehr als zwei Jahre lang missbraucht und Männern aus dem In- und Ausland gegen Geld für Vergewaltigungen überlassen haben.

Die Mutter Berrin T. erhält zwölfeinhalb Jahre Haft, Christian L. zwölf Jahre mit Sicherungsverwahrung.

Sie müssen insgesamt 42 500 Euro Schmerzensgeld an den Jungen sowie an ein weiteres Opfer, ein kleines Mädchen, zahlen.

Nach elf Prozesstagen ist im Missbrauchsfall von Staufen das Urteil gegen die Mutter und ihren Lebensgefährten gefallen.

Christian L. muss für zwölf Jahre ins Gefängnis. Zusätzlich ordnete das Gericht Sicherungsverwahrung an. Berrin T. erhält eine Haftstrafe von zwölfeinhalb Jahren. Damit orientierte sich die Kammer unter Vorsitz von Stefan Bürgelin an den Forderungen der Staatsanwaltschaft. Die Anwältin von Christian L. hatte für ihren Mandanten neun Jahre plus Sicherungsverwahrung gefordert, die Verteidigerin von Berrin T. neuneinhalb Jahre Haft. Beide Angeklagte hatten die Taten im Prozess eingeräumt.

Die beiden Verurteilten müssen außerdem insgesamt 42 500 Euro Schmerzensgeld an den Jungen sowie an ein weiteres Opfer, ein kleines Mädchen, zahlen.

Die Richter sahen es als erwiesen an, dass das Paar den Sohn von Berrin T. mehr als zwei Jahre lang im Darknet - einem anonymen Teil des Internets - angeboten und Männern aus dem In- und Ausland gegen Geld für Vergewaltigungen überlassen hat. Vier dieser Männer sind, in getrennten Prozessen, bereits verurteilt worden, alle von ihnen zu langen Haftstrafen.

Der Fall wirft auch Fragen nach der Verantwortung der Behörden auf. Christian L., ein vorbestrafter Sexualstraftäter, konnte entgegen allen Auflagen, die ihm den Kontakt zu Kindern untersagten, mit dem Sohn von Berrin T. in einer gemeinsamen Wohnung leben, ohne dass Jugendamt oder Gerichte wirkungsvoll dagegen vorgegangen sind.

Mehr in Kürze auf SZ.de

