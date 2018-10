12. Oktober 2018, 10:18 Uhr Prozess um Kölner Stadtarchiv-Einsturz Eine Bewährungsstrafe und drei Freisprüche

Mehr als neun Jahre nach dem Einsturz des Kölner Stadtarchivs mit zwei Todesopfern ist ein Angeklagter schuldig gesprochen worden.

Das Landgericht Köln hat einen Bauüberwacher der Kölner Verkehrsbetriebe zu einer Haftstrafe von acht Monaten auf Bewährung schuldig gesprochen.

Das Urteil lautet auf fahrlässige Tötung. Drei weitere Angeklagte wurden indessen freigesprochen.

Vor neuneinhalb Jahren stürzte das Kölner Stadtarchiv ein - nun kommt die juristische Aufarbeitung voran: Das Landgericht Köln hat drei Angeklagte freigesprochen und den Bauüberwacher der Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB), Manfred A., wegen fahrlässiger Tötung zu einer Bewährungsstrafe von acht Monaten verurteilt.

Die schrecklichen Folgen der Katastrophe: "Zwei junge Männer wurden unter meterhohen Trümmern begraben, zwei Dutzend Menschen sind nur knapp dem Tod entronnen, 36 Anwohner verloren ihre Wohnungen", so fasste der Staatsanwalt in im Prozessverlauf zusammen. Zudem wurden wertvolle Archivalien zerstört oder beschädigt, der Sachschaden liegt nach Angaben der Stadt Köln bei 1,2 Milliarden Euro. Der seit Anfang des Jahres laufende Prozess stand unter Zeitdruck, weil die Taten im März 2019 verjähren. Insgesamt hatte die Staatsanwaltschaft sieben Angeklagten Baugefährdung und fahrlässige Tötung vorgeworfen. Fünf von ihnen waren vor Gericht erschienen, vier Männer und eine Frau. Einer der Angeklagten war in der Zwischenzeit verstorben. Der Hauptbeschuldigte, ein Polier, saß zu Verhandlungsbeginn noch auf der Anklagebank, war im Laufe des Prozesses erkrankt und nicht mehr verhandlungsfähig. Bauleiter Lars. L, Ingenieur Joachim G. und KVB-Mitarbeiterin Petra wurden nun vom Gericht freigesprochen.

Das Gericht sei "froh und zufrieden, das Urteil verkünden zu können", sagte der Vorsitzende Richter Michael Greve an diesem Donnerstagmorgen. "Uns ist klar, dass die Bewährungsstrafe von außen erst mal milde aussieht", so der Richter. Das dem 57-Jährigen Bauüberwacher zur Last gelegte Fehlverhalten werte das Gericht jedoch als eine Fehler in einer langen Kette.

Die juristische Aufarbeitung des Einsturzes ist mit dem heutigen Urteil aber noch nicht beendet.

