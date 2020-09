Ein Pilzsammler aus Düsseldorf hat sich in der Eifel verlaufen und dadurch eine große Suchaktion ausgelöst. Nach zehn Stunden sei der 58-Jährige am späten Sonntagabend in der Dunkelheit leicht unterkühlt von einem Autofahrer aufgegriffen und zur Polizei gebracht worden, berichtete die Polizei am Montag in Euskirchen. Dabei fiel den Beamten ein Sicherheitsetikett an der Jacke des Pilzsammlers auf. Die habe er gestohlen, räumte der Mann ein.

Seine Ehefrau hatte ihn zuvor als vermisst gemeldet. Er benötige dringend Medikamente. Weil das Handy des Mannes nicht mehr zu erreichen gewesen war, schwärmten Suchteams aus. Als das Auto des Düsseldorfers entdeckt wurde, setzten die Retter Suchhunde auf seine Fährte an - vergeblich. Auch ein Hubschrauber kam zum Einsatz. Zurück in der Zivilisation wurde der Düsseldorfer zunächst von einem Arzt untersucht. Mit einer Anzeige wegen Diebstahls "im Gepäck" konnte der 58-Jährige dann die Heimreise antreten.