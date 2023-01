Diane Keaton, 77, US-amerikanische Schauspielerin, feiert sich selbst. Zu ihrem Geburtstag postete sie auf Instagram recht selbstbewusst: "Happy Birthday an die Liebe meines Lebens ... mich!" Dazu postete sie ein Video, das eine Montage von bunten Geburtstagstorten zeigt, während im Hintergrund eine Frau - womöglich sie selbst -"Happy birthday to me, happy birthday, liebe Diane" singt. Am Ende des Liedes ist ein Lachen zu hören. Stars wie Andie MacDowell, Michelle Pfeiffer, Lucy Hale und Kris Jenner sprachen Keaton unter deren Post ihre Glückwünsche aus.

Detailansicht öffnen (Foto: imago stock/imago stock&people)

Lindsay Lohan, 36, US-amerikanische Schauspielerin, führt - zumindest digital - Selbstgespräche. Der einstige Kinderstar postete auf Instagram ein kurzes Video, in dem Lohan abwechselnd ein Bild von sich als kleines Mädchen mit einer eingeblendeten Frage zeigte und danach ein Foto der erwachsenen Lohan mit einer Antwort dazu. Als Erstes fragt sie ihr jüngeres Selbst: "Magst du mein rotes Haar?", worauf die heutige Lohan antwortet: "Ja, ich liebe mein rotes Haar!" Auf die Frage "Und was ist mit meinen Sommersprossen?" schreibt die erwachsene Lohan: "Als Kind war ich deswegen mal unsicher, aber heute weiß ich, wie schön sie sind." Die Schauspielerin erzählt in dem Clip außerdem, dass sie ihren Eltern und Geschwistern als Erwachsene immer noch nahestehe und überhaupt albern geblieben sei.

Detailansicht öffnen (Foto: Vianney Le Caer/Invision/AP)

Edward Norton, 53, US-amerikanischer Schauspieler ("Glass Onion. A Knives Out Mystery"), kann auf eine bemerkenswerte Ahnengalerie schauen. In der US-Fernsehsendung "Finding Your Roots", in der mit prominenten Gästen Genealogie betrieben wird, fand er heraus, dass er mit der berühmten Häuptlingstochter Pocahontas, die im 17. Jahrhundert lebte, verwandt ist. Der Moderator Henry Louis Gates Jr. teilte dem Hollywood-Star in der Sendung mit, dass sie seine zwölfte Urgroßmutter gewesen sei. Das Rechercheteam der Sendung habe, wie Henry Louis Gates versicherte, einen "direkten Papiernachweis" gefunden, nämlich eine Heiratsurkunde zwischen Pocahontas und Nortons Vorfahren John Rolfe aus dem Jahr 1614. Der englische Siedler und Tabakpflanzer John Rolfe war Mitbegründer von Jamestown im heutigen Virginia. "Das ist so weit zurück, wie man nur gehen kann", kommentierte Norton die Neuigkeiten. "Dadurch merkt man, was für ein kleines Stück der ganzen Menschheitsgeschichte man ist."