Von Elisa Britzelmeier

Wie findet man einen Mörder, wenn es keine Leiche gibt? Wie lebt man weiter, wenn der kleine Bruder stirbt? Und kann es nach 36 Jahren noch Gerechtigkeit geben?

Um diese Fragen geht es in der SZ-Serie "Ungeklärt". Die Reporterinnen und Reporter haben dafür die Spuren jahrelang ungelöster Kriminalfälle verfolgt. Sie haben mit Ermittlerinnen und Ermittlern gesprochen, mit Zeugen und Angehörigen. Sie waren an Tatorten, an Gräbern und im Gerichtssaal.

Es sind solche Fälle, in denen die Polizei auch nach 30 Jahren weiter nach einem Täter oder einer Täterin sucht. Und solche, in denen sie Hinweise schnell zur Seite legt. Manche Opfer haben Macht, manche stehen am Rand der Gesellschaft, manche führen ein unauffälliges Leben, manche ein besonders kurzes. Alle Fälle verbindet die Frage nach dem Warum. Der gehen die Autorinnen und Autoren in ihren Geschichten nach.

Die Reportagen mit Fotos von vor Ort und Material aus den Ermittlungsakten sind im Mai und Juni im Panorama der SZ erschienen. Hier werden sie nun unverändert und zum Nachlesen gebündelt erneut veröffentlicht.