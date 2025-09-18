Ed Sheeran , 34, Sänger, ist zu ängstlich fürs All. Der Brite erzählte dem Radiosender BBC 2 , dass er vor einiger Zeit ein Angebot für einen Aufritt im Weltraum erhalten habe. Er habe aber abgelehnt, weil es ihm Angst mache. „Ich möchte erst ins All fliegen, wenn das so ist, wie wenn man nach Frankreich flöge, wenn 40 000 Menschen es schon gemacht haben und man es einfach online buchen kann.“ Er wolle kein Versuchskaninchen sein, immerhin trage er Verantwortung für zwei Kinder. Statt in den Weltraum würde er lieber mal nach Grönland reisen, da sei er auch noch nie gewesen.

(Foto: Elsa/Getty Images via AFP)

Cardi B, 32, Rapperin, und Stefon Diggs, 31, American-Football-Spieler bei den New England Patriots, verkomplizieren ihr Patchwork-Geflecht. Die US-Musikerin gab in einem Interview bei CBS Mornings bekannt, dass sie ihr viertes Kind erwarte, das erste gemeinsame mit dem Sportler. „Ich fühle mich wohl in meiner Haut, sehr stark und kraftvoll“, sagte sie. Ihr Lebensgefährte, mit dem sie seit knapp einem Jahr gerüchteweise und seit Mai auch offiziell liiert ist, gebe ihr ein Gefühl der Sicherheit. Cardi B hat bereits zwei Töchter und einen Sohn mit ihrem Ex-Mann, dem Rapper Offset, 33, der wiederum drei weitere Kinder mit ehemaligen Partnerinnen hat. Auch Diggs bringt eine Tochter mit in die Beziehung.

(Foto: privat)

Hans-Ulrich Ihlenfeld, 62, Landrat des Kreises Bad Dürkheim in Rheinland-Pfalz, entschuldigt sich für eine fehlgeleitete Katwarn-Meldung. Am Montag hatten etwa 7000 Einwohnerinnen und Einwohner über die Katastrophen-App die Aufforderung bekommen, gemeinsam das „Pfalzlied“ zu singen, Absender war laut einem Bericht des Pfalz Express der Landkreis Bad Dürkheim. Wie sich herausstellte, wurde die Anweisung versehentlich über die Katwarn-Funktion verschickt, eigentlich hätte sie nur an Besucher des Dürkheimer Wurstmarktes gehen sollen, um eine Szene für ein Kamerateam zu arrangieren. Die App kann Warnmeldungen an Nutzerinnen und Nutzer verschicken, wenn sie sich in einem bestimmten Gebiet aufhalten. Der für den Katastrophenschutz zuständige Landrat Ihlenfeld von der CDU sagte, die Nachricht sei ein Fehler gewesen, der sich nicht wiederholen dürfe. „Allen Nutzern muss jederzeit klar sein, dass Katwarn-Meldungen Ernstfälle sind.“

Marco Girnth alias Oberkommissar Jan Maybach in einer Soko-Folge von 2002. (Foto: ZDF/Uwe Frauendorf)

Marco Girnth, 55, Schauspieler, hat Sorge, sich irgendwann nicht mehr überzeugend prügeln zu können. Zu seinem Ausstieg aus der ZDF-Serie „Soko Leipzig“, in der er seit 25 Jahren den Polizisten Jan Maybach verkörpert, sagte er dem Spiegel: „Ich wollte immer selbstbestimmt aussteigen, wenn alle noch zufrieden sind, wenn ich selbst eigentlich noch Lust hätte. Aber ich merke auch, dass ich in einer anderen körperlichen Verfassung bin als früher.“ „Soko Leipzig“ sei eine Serie, in der es zu Verfolgungsjagden komme und in der man sich auch mal glaubwürdig prügeln müsse. „Ich glaube, noch kann ich das. Aber wer weiß, wie lange noch?“ Der Abschied von seiner Rolle falle ihm schwer. „Die Figur war ja ein Teil von mir, beim Einkaufen dachte ich oft: Diese Jacke wäre doch was für Jan.“

(Foto: Rolf Vennenbernd/dpa)

Heidi Klum, 52, Castingshow-Gastgeberin, hat sich als Kind dauernd Heidi-Witze anhören müssen. Sie sei früher oft wegen ihres Namens gehänselt worden, sagte sie der Bild-Zeitung. „So Sachen wie: Wo sind der Peter und Almöhi? Wo sind deine Ziegen?“ Sie habe ihren Namen nicht gemocht, doch „heute denke ich: Der Name passt perfekt zu mir. Meine Mutter hat mich nicht umsonst Heidi genannt“. Als Kind sei sie oft in den Bergen gewesen und habe sogar jodeln gelernt, ihre Oma habe ihr oft eine Steckfrisur mit einem Kranz aus Gänseblümchen gemacht. In diesem Jahr werde sie auch erstmals das Oktoberfest in München besuchen. Auf die Frage, wie viele Mass Bier sie trinken könne, antwortete Klum: „Sechs. Behaupte ich jetzt mal.“