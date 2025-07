Ecuador hat den Anführer der mächtigen kriminellen Bande Los Choneros an die Vereinigten Staaten ausgeliefert. Der 45-jährige José Adolfo Macías Villamar sei aus der Haftanstalt La Rocca in Gewahrsam der US-Bundespolizei und des Militärs überstellt worden, teilte die zuständige ecuadorianische Gefängnisbehörde Snai am Sonntag (Ortszeit) mit. Der unter dem Spitznamen bekannte „Fito“ werde am Montag vor einem Gericht in Brooklyn erscheinen und „auf nicht schuldig“ plädieren, sagte sein Anwalt Alexei Schacht der Nachrichtenagentur AP. Anschließend werde er in einem noch zu bestimmenden Gefängnis untergebracht.

Macías Villamar war vergangenes Jahr aus einem Gefängnis in Guayaquil ausgebrochen, wo er eine 34-jährige Haftstrafe wegen Drogenhandels, organisiertem Verbrechen und Mordes verbüßte. Ende Juni wurde er wieder gefasst. Zuvor hatte die US-Staatsanwaltschaft in New York City Anklage gegen ihn wegen Drogen- und Waffendelikten erhoben.

Seit 2020 steht Macías Villamar an der Spitze der Los Choneros, einer Bande, die bereits in den 1990er-Jahren gegründet wurde. Die Bande habe unter anderem mit mexikanischen Drogenkartellen zusammengearbeitet, um große Mengen Kokain in die USA zu schmuggeln, hieß es in der Anklageschrift. Zudem sei sie in den Waffenschmuggel aus den Vereinigten Staaten nach Ecuador verwickelt und gewaltsam gegen Strafverfolgungsbehörden, Politiker, Anwälte und Zivilisten vorgegangen, die sich ihr in den Weg stellten.

Der Auslieferungsbeschluss war gefasst worden, nachdem die Vereinigten Staaten ein Dokument an Ecuador übermittelt hatten, in dem sie Garantien für die Wahrung der Rechte des Angeklagten zusicherten. Macías Villamar ist nach Angaben der ecuadorianischen Gefängnisbehörden der erste Ecuadorianer, der direkt von Ecuador an die Vereinigten Staaten ausgeliefert wurde. Zwei weitere ecuadorianische Drogenhändler waren zuvor bereits an die USA überstellt worden - jedoch aus Kolumbien, wo sie festgenommen worden waren.