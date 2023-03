A view shows the site of a landslide triggered by heavy rains in Alausi, Ecuador March 27, 2023. REUTERS/Karen Toro

In der Nacht zum Sonntag gingen große Schlammlawinen auf Teile von Alausi nieder. Rettungskräfte suchten in den Trümmern nach Überlebenden.

Bei einem durch heftige Regenfälle ausgelösten Erdrutsch in der ecuadorianischen Andenregion sind mindestens sieben Menschen ums Leben gekommen. Weitere 23 Personen wurden verletzt, teilte die Katastrophenschutzbehörde des Landes am Montag in einem aktualisierten Bericht auf Twitter mit. Zuvor war von 16 Toten die Rede gewesen. "Wir haben eine schreckliche Tragödie erlebt", sagte Verkehrsminister Dario Herrera in der betroffenen Stadt Alausi gegenüber Reuters. "Das Erste, was wir tun müssen, ist, die Menschen zu versorgen und aus den Häusern zu evakuieren."

In der Nacht zum Sonntag gingen große Schlammlawinen auf Teile von Alausi nieder. Rettungskräfte suchten in den Trümmern nach Überlebenden. In einigen Gebieten wurden die meisten Häuser vollständig unter der Erde begraben, wie ein Zeuge der Nachrichtenagentur Reuters berichtete. 32 Menschen konnten bislang geborgen werden, weitere 50 werden noch vermisst.

Schwere Regenfälle haben in ganz Ecuador Straßen, Brücken und andere Infrastrukturen zerstört. Präsident Guillermo Lasso hatte Anfang des Monats den Notstand über die 14 Provinzen verhängt, die am stärksten von den Unwettern und einem starken Erdbeben betroffen waren. (Bericht von Tito Correa und Alexandra Valencia, geschrieben von Katharina Loesche.