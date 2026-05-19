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Ebola„Nach ein paar Tagen bluten viele aus der Nase. Dann weiß ich, dass es schlimm ist“

Lesezeit: 3 Min.

Sicherheitsvorkehrungen in Goma, Kongo: Ein Mitarbeiter eines Krankenhauses misst einer Besucherin die Temperatur.
Sicherheitsvorkehrungen in Goma, Kongo: Ein Mitarbeiter eines Krankenhauses misst einer Besucherin die Temperatur. JOSPIN MWISHA/AFP

Der Arzt Mubarak Kano kümmert sich im Ostkongo um Ebola-Erkrankte, unter anderem ein dreijähriges Kind. „Ich weiß, dass es vermutlich nicht überleben wird“, sagt er im Interview. Und warnt vor einer weltweiten Ausbreitung.

Von Judith Raupp

Mubarak Kano kämpft im Ostkongo gegen Ebola – und fühlt sich von der internationalen Gemeinschaft im Stich gelassen. Der 40 Jahre alte Chefarzt des Centre Neuro-Psychopathologique in Bunia in der Provinz Ituri klagt, dass die Hilfe viel zu langsam anlaufe. Und er warnt vor einem Flächenbrand. Mehr als 500 Verdachtsfälle wurden seit Ende April entdeckt, 131 Menschen sind bereits gestorben.

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