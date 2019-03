11. März 2019, 07:24 Uhr Sturmtief "Eberhard" Noch immer starke Einschränkungen im Bahnverkehr

Zugausfälle, Streckensperrungen und lange Staus: Sturmtief Eberhard sorgt auch am Montagmorgen noch vielerorts für erhebliche Verkehrsbeeinträchtigung.

Ein Mensch starb infolge des Sturms, weil ein Baum auf sein Auto gefallen war.

In Thüringen schnitt der Sturm ein Dorf von der Außenwelt ab, nachdem umgestürzte Bäume die einzige Zufahrtsstraße unpassierbar gemacht hatten.

Sturm "Eberhard" war am Sonntag mit Böen bis Windstärke 11 und 12 erst über NRW und Teile Niedersachsens hinweggefegt, bevor er am Abend Thüringen und Sachsen erreichte. Auch am Montagmorgen muss noch immer mit "starken Einschränkungen" sowohl im Fern- als auch im Regionalverkehr gerechnet werden, sagte eine Bahnsprecherin. Besonders in Nordrhein-Westfalen (NRW) müssen sich Pendler auf Verspätungen im Zugverkehr einstellen. Auf den Autobahnen kommt es infolge des Sturms zu langen Staus.

Im Laufe des Tages solle der Fernverkehr in und aus dem Ruhrgebiet wieder rollen. Der Regional- und S-Bahn-Verkehr habe den Betrieb bereits wieder aufgenommen. Lediglich einzelne Züge fallen aus, etwa auf der Schnellstrecke zwischen Köln und Frankfurt am Main. Auch im Straßenverkehr kann es zu Behinderungen kommen. Der Deutsche Wetterdienst warnt angesichts gesunkener Temperaturen vor Straßenglätte vor allem im Münsterland und im Sauerland.

Sperrungen und Beeinträchtigungen Hier finden Zugreisende Informationen der Deutschen Bahn zu gesperrten Strecken und Beeinträchtigungen im Nah- und Fernverkehr.

Weil Bäume auf die Gleise gestürzt waren und für einen Stromausfall im wichtigen Stellwerk Essen gesorgt hatten, war der Zugverkehr in NRW am Sonntagnachmittag komplett gestoppt worden. Zahlreiche Reisende strandeten an den Bahnhöfen. In Städten wie Dortmund, Duisburg, Köln oder auch in Berlin hatte die Bahn Aufenthaltszüge bereitgestellt, in denen gestrandete Fahrgäste auch die Nacht verbringen konnten.

Auf den Autobahnen bildeten sich im Berufsverkehr bis 07.45 Uhr morgens Staus von rund 420 Kilometern Länge, wie der Westdeutsche Rundfunk berichtet. Längere Behinderungen gab es unter anderem auf der A 40 im Ruhrgebiet und auf der A 52 in Richtung Düsseldorf. Die A7 bei Hann, Münden, war für drei Stunden gesperrt, weil ein Baum auf die Fahrbahn gestürzt war.

Der Sturm forderte auch ein Todesopfer: In Bestwig im Hochsauerlandkreis starb ein 47-jähriger Mann, als ein Baum auf sein Auto fiel. Ein weiterer Mann wurde in Chemnitz schwer verletzt, als sein Kleintransporter umgeweht wurde.

Auch in Sachsen hat Sturmtief Eberhard Schäden angerichtet. In Dresden etwa stürzte ein Baum auf eine Bushaltestelle. (Foto: dpa)

In Thüringen war das Dorf Föritztal-Mönchsberg vollständig von der Außenwelt abgeschnitten. Quer liegende Bäume auf der einzigen Verbindungsstraße verhinderten die Durchfahrt, wie die Polizei mitteilte. Im ganzen Dorf fiel am Sonntag der Strom aus. Am Montagmorgen räumte die Feuerwehr die umgestürzten Bäume von der Straße, inzwischen kann der Ort wieder angefahren werden. In Duisburg wurde ein tonnenschwerer Verladekran umgeweht und landete zur Hälfte im Rhein. Das Führerhaus sei glücklicherweise unbesetzt gewesen. Der Schiffsverkehr wird um die Gefahrenstelle herumgeleitet.

Auch in Bayern und Baden-Württemberg kam es zu Beeinträchtigungen im Zugverkehr. Nach wie vor kann es zu Einschränkungen auf der Strecke zwischen Rosenheim und Kufstein kommen. Die Partie der Fußball-Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth und Dynamo Dresden wurde wegen des Sturms abgesagt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hob seine Unwetterwarnungen in der Nacht zum Montag auf. Die Experten warnten lediglich noch vor orkanartigen Böen, insbesondere in Hochlagen. "Es ist noch ein bisschen windig, aber weitgehend vorbei", sagte ein DWD-Sprecher am frühen Morgen.