5. August 2019, 19:11 Uhr E-Scooter-Debatte E-Roller, Ärger und Alkohol

Seit sieben Wochen dürfen Menschen mit Elektro-Rollern durch deutsche Städte fahren, die Zahl der Miet-Scooter steigt ständig. Das hat nicht nur auf Fußgänger Auswirkungen. Eine Bilanz.



Von Julian Erbersdobler und Kai Strittmatter , München/Kopenhagen

In Hamburg macht sich ein 18-Jähriger mit dem E-Roller auf den Weg zum Friseur. Er rauscht mit einer Rennrad-Fahrerin zusammen. Schürfwunden, Schock. In Berlin prallt eine 26-jährige Touristin gegen einen Sattelzug und stürzt. Offener Bruch am Unterschenkel. In München stoppt die Polizei zwei Brüder, die mit 1,4 und 3,6 Promille auf ihren Scootern unterwegs sind. Anzeige wegen Trunkenheit am Steuer.

Meldungen wie diese liest man derzeit häufiger. Seit dem 15. Juni dürfen Menschen mit Elektro-Rollern durch deutsche Städte fahren. Ein ...