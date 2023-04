Duisburg:Messerangriff in Fitnesscenter - Polizei fasst Verdächtigen

Nach der Attacke in einem Fitnessstudio in der Duisburger Innenstadt ist in der Nacht zum Sonntag ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der Zugriff des Spezialeinsatzkommandos sei gegen Mitternacht in der Wohnung des Mannes erfolgt, heißt es von der Polizei. Bei dem Verdächtigen handelt es sich um einen 26-jährigen Mann mit syrischer Staatsbürgerschaft. Nach ihm wurde seit Tagen gefahndet.

Bei der Tat in der vergangenen Woche war ein 21-Jähriger schwer verletzt worden. Er schwebt noch immer in Lebensgefahr. Drei weitere Kunden des Fitnessstudios erlitten ebenfalls Verletzungen. Einer von ihnen konnte die Klinik inzwischen wieder verlassen, die anderen beiden werden noch stationär behandelt, befinden sich aber nicht ins Lebensgefahr.

Zunächst hatte die Polizei eine Amoktat in Erwägung gezogen, im Laufe der Ermittlungen stellte sich jedoch heraus, dass vermutlich der 21-Jährige das Ziel des Angriffs war. Das Motiv für die Tat ist noch unklar.

Wie die Bild-Zeitung schreibt, sollen Nachbarn den Verdächtigen auf Bildern einer Überwachungskamera erkannt haben, die die Polizei am Freitag veröffentlicht hat. Der Mann soll am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden.