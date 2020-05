Das Gedränge an einem Tunnelausgang führte am 24. Juli 2010 zur Katastrophe.

Der Prozess endet ohne Urteil, aber nicht ohne Erkenntnis. Das ist Mario Plein wichtig, als der Richter am Landgericht Duisburg am Montag eines der größten Strafverfahren in der Geschichte der Bundesrepublik einstellt. Es sollte klären, warum vor knapp zehn Jahren 21 Menschen im Gedränge bei der Love-Parade in Duisburg starben. 652 Menschen wurden damals verletzt, am einzigen Zu- und Abgang des Techno-Festivals. "Den großen Bösewicht haben wir nicht gefunden", meint Plein.