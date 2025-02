Interview von Christina Lopinski

In Duisburg ist die Wahlbeteiligung traditionell schlecht. Bei der Bundestagswahl im Jahr 2021 gaben fast zehn Prozent weniger ihre Stimme ab als im bundesdeutschen Durchschnitt. Schon zur Europawahl im vergangenen Jahr hat die Stadt deshalb Anreize für Nichtwähler geschaffen: alkoholfreies Bier an einer Briefwahlstelle für jede Stimmabgabe an einem bestimmten Tag. Weil die Aktion nur mäßig erfolgreich war, hat sich das Team um Wahlkreisleiter Martin Murrack nun etwas Hochprozentigeres überlegt: Wer am Vormittag des 15. Februar seine Briefwahlunterlagen abgibt, wird mit einem Wertgutschein für ein Pils belohnt. Der kann direkt am extra bereitgestellten Bierwagen eingelöst werden.