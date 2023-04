Bei einer Attacke in einem Fitnessstudio in der Duisburger Altstadt hat nach Angaben der Polizei "mindestens" ein Täter mehrere Menschen schwer verletzt. Sie seien in ein Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der zuständigen Polizei Essen am Dienstagabend.

Bei Twitter schrieb die Polizei: "Nach aktuellem Stand gehen wir von mindestens vier schwer verletzten Personen aus." Erste Notrufe gingen gegen 17.40 Uhr bei der Polizei Duisburg ein. Die Ermittler hätten das Fitnessstudio durchsucht und gesichert, sagte der Polizeisprecher. Die Ermittlungen zu den Hintergründen liefen.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

Derzeit würden Zeugen vernommen, die zur Tatzeit vor Ort trainiert hätten. Die Polizei sei mit starken Kräften vor Ort, sagte ein Sprecher. Bürger sollten den Bereich meiden.

Der WAZ zufolge dementierte ein Polizeisprecher Berichte, wonach die Polizei von einer Amok-Tat ausgehe. Die Zeitung schreibt, dass der Angriff wohl mit einem Messer und einer Machete verübt worden sei - betont jedoch, dass diese Informationen nicht offiziell bestätigt seien. Es war zunächst unklar, ob es mehrere Täter waren. Eine Festnahme gab es zunächst noch nicht.

Der WDR berichtet, dass zwischenzeitlich Scharfschützen der Polizei auf Häusern zu sehen waren. Mindestens zwei Polizeihubschrauber seien in der Luft. Das Fitnessstudio liegt gegenüber dem Rathaus.

Laut Schilderung eines dpa-Reporters waren schwer bewaffnete Spezialkräfte der Polizei vor Ort. Augenzeugen seien in einem nahe gelegenen Restaurant von der Polizei befragt worden, berichtete er. Besucher des Fitnessstudios wurden von Seelsorgern betreut.