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Gewalt gegen Frauen„Wir kennen die Männer, die denken, sie können machen, was sie wollen“

Lesezeit: 7 Min.

Düzen Tekkal und Kristina Lunz haben mit ihrem neuen Buch eine Frage an die Männer: „Wer hat euch erlaubt, Frauen so zu hassen?“
Düzen Tekkal und Kristina Lunz haben mit ihrem neuen Buch eine Frage an die Männer: „Wer hat euch erlaubt, Frauen so zu hassen?“ Paul Küster/Covered Agency

Zehn Forderungen an die Politik haben die Aktivistinnen Düzen Tekkal und Kristina Lunz gestellt. Gegen männliche Gewalt. Im Interview erzählen sie, was sie selbst erlebt haben, was sich nach Collien Fernandes ändern muss und warum sie noch Hoffnung in Männer setzen.

Interview von Joshua Beer

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Als Collien Fernandes die Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen öffentlich machte, ließen Düzen Tekkal und Kristina Lunz, zwei nicht gerade unbeschäftigte Frauen, alles stehen und liegen. Zwei Tage brauchten sie, um 250 Prominente für eine Unterschriftenaktion zusammenzubekommen. Alles Frauen, von Ricarda Lang über Carolin Kebekus bis Nina Chuba, die „in Solidarität mit Collien Fernandes“ zehn Forderungen an die Bundesregierung stellten. Für mehr Sicherheit von Frauen und gegen männliche Gewalt. Lunz und Tekkal haben dazu nun ein Buch verfasst, der Titel: „Wer hat euch erlaubt, Frauen so zu hassen?“ Ein Treffen mit den beiden Feministinnen, Unternehmerinnen und Aktivistinnen in Berlin.

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Collien Fernandes
:„Ich empfinde das als krassen Psychoterror“

Seit Collien Fernandes die Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann Christian Ulmen öffentlich machte, kann sie schlecht schlafen. Das liege am Vorgehen der Gegenseite, sagt sie im Interview, und dem Hass, der ihr entgegenschlägt. Wie geht es für sie weiter?

SZ PlusInterview von Joshua Beer und Hannah Wilhelm

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