Am Universitätsklinikum Düsseldorf gab es einen Hacker-Angriff und eine Erpressung.

Eine Patientin starb, weil sie wegen des Angriffs auf die Server der Düsseldorfer Uniklinik in ein weiter entferntes Krankenhaus gebracht werden musste.

Nach einem Hacker-Angriff auf die Düsseldorfer Uniklinik wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Laut einem Bericht des NRW-Justizministers starb eine Patientin, die wegen des Angriffs auf die Server der Klinik in ein weiter entferntes Krankenhaus gebracht werden musste.

Der IT-Ausfall beruht nach Angaben der Landesregierung auf einem Hacker-Angriff mit Erpressung. Wissenschaftsministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen sagte am Donnerstag im Landtag, die Täter hätten nach Kontakt zur Polizei die Erpressung aber zurückgezogen.

Das IT-System der Uniklinik war bereits am vergangenen Donnerstag ausgefallen. Rettungswagen fahren die große Einrichtung in der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt seitdem nicht mehr an, Operationen wurden verschoben und geplante Behandlungstermine abgesagt. Nach bisherigen Erkenntnissen sind aber keine Daten gestohlen oder unwiederbringlich gelöscht worden. Das hätten Untersuchungen von IT-Experten ergeben, teilte die Klinik mit.

Die Hacker hätten eine Schwachstelle in einer Anwendung ausgenutzt. "Die Sicherheitslücke befand sich in einer marktüblichen und weltweit verbreiteten kommerziellen Zusatzsoftware. Bis zur endgültigen Schließung dieser Lücke durch die Softwarefirma war ein ausreichendes Zeitfenster gegeben, um in die Systeme einzudringen", teilte die Klinik mit. Die Angreifer hätten dafür gesorgt, dass nach und nach Systeme ausfielen und ein Zugriff auf gespeicherte Daten nicht mehr möglich war.