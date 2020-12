Die Täter fuhren mit einem Auto in die Scheibe des Geschäfts an der Düsseldorfer Einkaufsmeile Königsallee. Die Polizei hat eine Großfahndung eingeleitet.

Mindestens zwei Männer sind am Montagvormittag mit einem Auto in das Schaufester eines Luxusuhrenladens auf der Düsseldorfer Einkaufsmeile Königsallee gefahren und haben das Geschäft ausgeraubt. Auf Fotos vom Tatort sieht man einen grauen Opel, der vor dem Geschäft einer Schweizer Luxusuhrenmarke abgestellt ist.

Die Polizei spricht von einem "Blitzüberfall". Nachdem die Täter in das Schaufenster des Geschäftes gefahren seien, seien sie in den Laden gelaufen und hätten Beute gemacht, so ein Polizeisprecher. Er machte zunächst keine Angaben dazu, was und wie viel die Räuber erbeutet haben.

Die Täter seien professionell vorgegangen. Sie hätten möglicherweise Waffen benutzt. Da es nach Gas gerochen haben, liege die Vermutung nahe, dass es sich um Schreckschusswaffen gehandelt habe.

Wie die Unbekannten entkamen war zunächst auch unklar. Das Auto ließen sie stehen. Die Polizei leitete eine Großfahndung ein. Der Bereich des Uhrenladens wurde abgesperrt. Ermittler untersuchten das Tatauto.