Bei einem Unfall mit einem Feuerwerkskörper auf der Rheinkirmes in Düsseldorf sind 19 Menschen verletzt worden. Unter ihnen sei mindestens ein Kind; vier von ihnen seien schwer verletzt, sagte ein Sprecher der Polizei in der Nacht. Nach ihren Angaben war einer der Feuerwerkskörper beim großen Feuerwerk am späten Freitagabend in zu niedriger Höhe detoniert. Die Ursache ist unklar, die Polizei geht von einem Unfall aus.