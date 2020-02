Weil er Kollegen übel beleidigt und Widerstand geleistet hat, ist gegen einen Polizisten vom Niederrhein eine Strafe in Höhe von 4000 Euro verhängt worden. Das Amtsgericht in Düsseldorf erließ gegen den Beamten einen Strafbefehl wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte. Der 42-jährige Beamte aus Bedburg-Hau hatte am Düsseldorfer Hauptbahnhof in seiner Freizeit und offenbar alkoholisiert Kollegen als "Wichser", "Spasti" und "Hurensohn" beschimpft. Nur mit Verstärkung habe er überredet werden können, den Einsatzort zu verlassen. Kurze Zeit später sei er aber erneut aufgetaucht und habe die Polizisten abermals provoziert. Schließlich sei er von seinen Kollegen gefesselt und in Gewahrsam genommen worden. Weil der Strafbefehl auf 80 Tagessätze lautet, bleibt er unter der Grenze, ab der er als Vorstrafe ins Strafregister des Beamten eingetragen würde. Ihr Mandant werde ihn wohl akzeptieren, sagte die Verteidigerin. Der Beamte selbst war bei der Verkündigung nicht anwesend. Ihm droht nun noch ein Disziplinarverfahren.