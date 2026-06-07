Es geht um Ruhm und Reichtum in diesen Tagen in Palermo, um die Frage, was man mit Geld kaufen kann und wer davon profitiert. Dua Lipa, albanisch-britische Sängerin, die zu den erfolgreichsten Popstars der Gegenwart gehört, und Callum Turner, britischer Schauspieler, womöglich künftiger James Bond, feiern ihre Hochzeit auf Sizilien. Getraut wurden sie schon vor einer Woche in London, an diesem Wochenende folgte nun also drei Tage lang die Feier in Palermo und im nahen Bagheria. Wo das längst nicht alle gut finden.