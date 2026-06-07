Zum Hauptinhalt springen

Promi-HochzeitDua Lipa feiert, Palermo zürnt

Lesezeit: 2 Min.

Vier Millionen Euro soll die Hochzeit von Dua Lipa und Callum Turner gekostet haben – hier die Sängerin bei Beginn der Feierlichkeiten am Freitag in Palermo.
Vier Millionen Euro soll die Hochzeit von Dua Lipa und Callum Turner gekostet haben – hier die Sängerin bei Beginn der Feierlichkeiten am Freitag in Palermo. Igor Petyx/REUTERS

„Unsere Piazza ist nicht dein Wohnzimmer“: Die Sängerin und der Schauspieler Callum Turner feiern drei Tage lang auf Sizilien – begleitet von wütendem Protest.

Von Elisa Britzelmeier, Rom

SZ bei Google bevorzugen

Es geht um Ruhm und Reichtum in diesen Tagen in Palermo, um die Frage, was man mit Geld kaufen kann und wer davon profitiert. Dua Lipa, albanisch-britische Sängerin, die zu den erfolgreichsten Popstars der Gegenwart gehört, und Callum Turner, britischer Schauspieler, womöglich künftiger James Bond, feiern ihre Hochzeit auf Sizilien. Getraut wurden sie schon vor einer Woche in London, an diesem Wochenende folgte nun also drei Tage lang die Feier in Palermo und im nahen Bagheria. Wo das längst nicht alle gut finden.

Zur SZ-Startseite

Met Gala 2026
:Ob Tech, Amazon oder Maga Gala, in jedem Fall: „Mess Gala“

Die diesjährige Met Gala mit den Sponsoren Jeff Bezos und Lauren Sánchez Bezos war die umstrittenste aller Zeiten. Der große Boykott blieb aus. Oder rebellierten viele Stars etwa, indem sie das Motto ignorierten?

SZ PlusVon Silke Wichert

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite