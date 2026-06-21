Dua Lipa , 30, frisch Vermählte, hat mit fünf Buchstaben und einem Sonderzeichen Millionen Likes gesammelt. „Mr & Mrs“ schrieb die britisch-albanisch-kosovarische Sängerin auf Instagram und lud dazu eine Fotoserie von ihrer Hochzeit mit dem britischen Schauspieler Callum Turner , 36, auf Sizilien hoch. Die Bilder – manche in Farbe, manche schwarz-weiß – zeigen das Brautpaar beim Turteln, beim Sektkorken-knallen-Lassen, beim Tanzen und beim Schön-Aussehen.

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Besonders in Szene gesetzt wird Dua Lipas Brautkleid, eine Chanel-Robe mit ultratiefem Rückenausschnitt nebst zwei Meter langen Schleppe und sechs Meter langem Schleier. Das Kleid wurde nach Unternehmensangaben mit 480 000 Perlen und 25 000 Federn verziert, allein in den Schmuckelementen sollen 1155 Stunden Handarbeit stecken. Turner trug einen maßgeschneiderten Anzug von Louis Vuitton. Nach der standesamtlichen Trauung am 31. Mai in London hatte das Paar am ersten Juni-Wochenende in Palermo eine dreitägige Superstar-Hochzeit mit 200 Gästen gefeiert. Die Party war von Anwohner-Protesten begleitet worden. Die Hochzeitsfotos erhielten auf Instagram mehr als elf Millionen Herzchen.

Elizabeth Frantz/Reuters

Donald Trump, 80, Sachverständiger für Schwimmbadbau, hat Schuldige für das Abblättern der Farbe am frisch renovierten Spiegelbecken vor dem Washington Monument ausgemacht. Die Polizei habe mehrere Personen festgenommen, die „unseren herrlichen Reflecting Pool“ mutwillig beschädigt hätten, schrieb der US-Präsident bei Truth Social und stellte jahrelange Haftstrafen für die „Zerstörung von Nationaldenkmälern“ in Aussicht. In einem zweiten Beitrag nannte er angebliche Details: „Sie nahmen eine Art Messer oder Klinge und rissen einen 250 Fuß langen Riss in die wunderschöne Fassade“, außerdem hätten sie „ätzende und zerstörerische Chemikalien“ in das Becken gegossen. Unter den Festgenommenen ist laut US-Medienberichten der frühere Kanusportler und Olympiateilnehmer David Hearn, 67, der jedoch angibt, er habe einfach nur die Hand ins Wasser gehalten und dabei ein bereits loses Stück der Poolauskleidung berührt. Trump hatte versprochen, der 31 500 Quadratmeter große Reflecting Pool werde nach der Sanierung blau leuchten wie das Feld auf der US-Flagge. Doch bereits nach wenigen Tagen blätterte der Anstrich ab, Algen färbten das Wasser grün.

Kirsty Wigglesworth/AFP

Rod Stewart, 81, Sänger, hat auf der Bühne eine Extraportion Sauerstoff erhalten. Das Promiportal TMZ zeigte Videoausschnitte von einem Konzert des britischen Musikers in Utah, zu sehen ist, wie sich dieser immer wieder an Gegenständen auf der Bühne festhält. Schließlich bringen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Sauerstoffflasche mit Beatmungsbeutel auf die Bühne und legen ihm ein feuchtes Tuch in den Nacken. Nach ein paar tiefen Atemzügen ist der Sänger wieder zu Scherzen aufgelegt und ruft ins jubelnde Publikum: „Die Show muss weitergehen. Ich habe versucht, euch hier ein paar Tanzschritte zu bieten, und bin verdammt noch mal fast ohnmächtig geworden.“ Den Rest des Konzerts absolvierte er im Sitzen.

Prinz William mit Familie bei der diesjährigen „Trooping the Colour“-Parade in London. Aaron Chown/PA Wire/dpa

W, 44, PoW und britischer TF, hat via SM GG von C, G, C & L erhalten. Langfassung: William, 44, Prince of Wales und britischer Thronfolger, hat via Social Media Geburtstagsgrüße von seiner Frau Catherine sowie von den Kindern George, Charlotte und Louis erhalten. Auf dem Instagram-Account des Thronfolgerpaares wurde am Sonntag aus Anlass seines 44. Geburtstages ein Foto von William hochgeladen, auf dem er eine Galauniform trägt und den Arm um seine Tochter gelegt hat. Der Begleittext lautet: „Alles Gute zum Geburtstag und Vatertag für den besten Papa der Welt. Wir lieben dich sehr.“ Unterschrieben ist der Gruß mit „C, G, C & L“.

Carsten Koall/dpa

Patrice Aminati, 31, Influencerin, kann ihre Krebserkrankung nicht vor ihrer drei Jahre alten Tochter verbergen. „Dein Kind spürt dich, spürt leider mehr, als ich das gedacht habe“, sagte Aminati bei der Krebs-Convention „Yes!Con“ in Berlin. Sie nehme etwa ihre Medikamente morgens und abends immer „heimlich“. Doch beim Spielen mit ihren Spielzeugpferden habe ihre Tochter neulich zu einem der Tiere gesagt: „Hier, du bekommst Medizin. Mama nimmt auch viele Tabletten.“ Das sei für sie „ein Schlag in die Magengrube gewesen“, weil sie gemerkt habe, dass man Kindern nichts vormachen kann. Bei Aminati wurde vor drei Jahren schwarzer Hautkrebs diagnostiziert. Eine vollständige Heilung ist nach ihren Worten ausgeschlossen.