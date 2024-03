Christian Drosten, Deutschlands wohl bekanntester Virologe, auf dem Weg zum Amtsgericht in Waren an der Müritz.

Von Jana Stegemann, Waren an der Müritz

Christian Drosten kommt gerade vom Zähneputzen. Da ist es etwa 21 Uhr, ein Samstagabend im Juni 2022. Das Waschhaus des Campingplatzes an der Mecklenburgischen Seenplatte liegt hinter ihm, seinen kleinen Sohn hat er an der Hand, sie wollen zurück zu ihrem Zelt. Doch Deutschlands bekanntester Virologe und sein damals Vierjähriger werden auf der Bade- und Liegewiese von einem "grölenden Mann mit Bierflasche" aufgehalten, so beschreibt Christian Drosten die Situation nun, zwei Jahre später, im Amtsgericht Waren an der Müritz. Der Mann stellt sich ihnen in den Weg.