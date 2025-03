Von Peter Burghardt, Washington

Kürzlich wurde ein Mann aus Mexiko, mit grauem Haar, in einen Gerichtssaal in Brooklyn geführt, bewacht von zahlreichen Polizisten. Er trug das orangefarbene T-Shirt eines Strafgefangenen und Handschellen, auf denen an beiden Seiten ein Name eingraviert ist: Camarena. Wie es aussieht, wird er diese Handschellen den ganzen Prozess lang tragen, denn dieser Rafael Caro Quintero gilt als Mörder des amerikanischen Drogenfahnders Enrique „Kiki“ Camarena. In der langen Horrorgeschichte des Rauschgifthandels ist das vielleicht der bekannteste Mord überhaupt.