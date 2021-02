Hamburger Zoll stellt mehr als 16 Tonnen Kokain sicher

Es handelt sich um die größte jemals in Europa sichergestellte Menge des Rauschgifts. In den Niederlanden wurde bereits ein Tatverdächtiger festgenommen.

In fünf Containern aus Paraguay hat der Hamburger Zoll mehr als 16 Tonnen Kokain sichergestellt. Das Rauschgift sei am 12. Februar unter Blechdosen mit Spachtelmasse gefunden worden, teilte das Zollfahndungsamt am Mittwoch mit. Es handele sich um die größte jemals in Europa sichergestellte Kokainmenge.

Die Container waren bei einer Risikoanalyse mehrerer europäischer Zollbehörden als verdächtig eingestuft worden. Als die Fahnder die Container entluden, entdeckten sie in den 20-Kilo-Kanistern die Kokainpakete.

In den folgenden Ermittlungen wurde noch im Hafen von Antwerpen weitere sieben Tonnen Kokain sichergestellt. Am Mittwochvormittag wurde in den Niederlanden ein 28-Jähriger Mann aus Vlaardingen festgenommen, der verdächtig wird, für die Einfuhr der insgesamt über 23 Tonnen Kokain verantwortlich zu sein. Die enorme Menge an Kokain hätte im späteren Straßenverkauf mehrere Milliarden Euro eingebracht.