8. Februar 2019, 11:31 Uhr Schlag gegen Drogen-Kartell Australische Polizei entdeckt 1,7 Tonnen Crystal Meth

Die Behörde stellt Meth-Amphetamin im Wert von rund 800 Millionen Euro sicher, das aus den USA geschmuggelt werden sollte. Ermittler vermuten, dass mexikanische Drogenkartelle mit australischen Gangs kooperieren.

Mit dem Fund von mehr als 1,7 Tonnen Meth-Amphetamin ist australischen und US-Behörden ein Schlag gegen ein mexikanisches Drogenkartell gelungen. In zwei Schiffscontainern, die von Kalifornien aus nach Australien geschmuggelt werden sollten, hatten Polizisten die Drogen gefunden. Ihren Wert beziffern sie auf umgerechnet rund 800 Millionen Euro. Zudem wurden 25 Kilogramm Kokain und fünf Kilogramm Heroin sichergestellt.

Wie die australische Polizei jetzt mitteilt, wurden die Schmuggelwaren bereits am vergangenen Dienstag in den USA gefunden. Am Donnerstag wurden in Melbourne und Sydney insgesamt sechs Verdächtige verhaftet. Vier Australier sowie eine US-Amerikanerin und ein US-Amerikaner werden beschuldigt, auf die Lieferung gewartet zu haben. Ihnen droht bei einer Verurteilung wegen Einfuhr illegaler Drogen eine lebenslange Haftstrafe in Australien. Den Ermittlern zufolge steckt hinter der Lieferung ein Kartell aus Mexiko, das mit kriminellen Motorrad-Gangs in den USA zusammenarbeitet und Komplizen in Australien hat.

Die Designer-Droge Meth-Amphetamin - auch bekannt als Meth, Crystal Meth oder Ice - ist auch in Australien verbreitet. Ein Polizeisprecher in Melbourne sagte, mit dem Fund habe verhindert werden können, dass ein "Ice-Tsunami" über Australien hereinbreche. "Wir gehen davon aus, dass mexikanische Kartelle aktiv Australien ins Visier nehmen", sagte ein Sprecher der australischen Bundespolizei.