76 Jahre alt ist Peter B. geworden. Er hätte noch länger leben können, hätte ihn nicht am 27. September 2024 ein 1,7 Tonnen schweres SUV umgefahren. Im Prozess um B.s Tod vor dem Landgericht Dresden erklärt der Rechtsmediziner, dass fast alle Körperregionen des Verstorbenen verletzt gewesen seien. Sämtliche Rippen waren gebrochen, manche sogar mehrfach.
Mordprozess in Dresden„Mach nur weiter so, dann läuft dein Goldesel eines Tages doch weg“
Ein wohlhabender Anwalt droht seiner Frau mit Trennung. Wenig später wird er beim Joggen von einem SUV totgefahren. Der Wagen gehört einem Handwerker, doch die Staatsanwaltschaft ist überzeugt: Am Steuer saß jemand anderes.
Von Uta Eisenhardt, Dresden
