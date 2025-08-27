Mordprozess in Dresden „Mach nur weiter so, dann läuft dein Goldesel eines Tages doch weg“ 27. August 2025, 17:35 Uhr | Lesezeit: 7 Min.

Die Hauptangeklagte vor Gericht mit ihren Anwälten. (Foto: Robert Michael/picture alliance/dpa)

Ein wohlhabender Anwalt droht seiner Frau mit Trennung. Wenig später wird er beim Joggen von einem SUV totgefahren. Der Wagen gehört einem Handwerker, doch die Staatsanwaltschaft ist überzeugt: Am Steuer saß jemand anderes.

Von Uta Eisenhardt, Dresden

