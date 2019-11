Noch immer gibt es keine heiße Spur zu den Tätern, die Polizei setzte am Dienstag die Spurensuche am Tatort fort. Zwei Unbekannte waren am frühen Montagmorgen in das streng gesicherte Grüne Gewölbe im Dresdner Residenzschloss eingedrungen und hatten zahlreiche Schmuckstücke mit Diamanten und Billanten aus dem 18. Jahrhundert gestohlen. Selbst Museumsdirektor Dirk Syndram kennt das ganze Ausmaß noch nicht. Eine umfassende Bestandsaufnahme sei erst nach Ende der Spurensicherung möglich, sagte er. Was über den Tathergang bislang bekannt ist:

Wie kamen die Täter in die Schatzkammer?

Die Ermittler wissen bisher, dass die Täter über ein vergittertes und mit Sicherheitsglas ausgestattetes Fenster des Pretiosensaales ins Residenzschloss mitten in der Altstadt eingedrungen sind, gezielt und mit Taschenlampen ausgerüstet ins dunkle Juwelenzimmer gingen und dort eine der Vitrinen mit einer Axt zertrümmerten. Die mit Panzerglas geschützte Vitrine hielt den Werkzeugen der zwei Räuber nicht stand. Warum, das sei noch Gegenstand der Ermittlungen, sagte Museumsdirektor Syndram. Dieser letzte Teil des Einbruchs ist auf einem Überwachungsvideo zu sehen, das die Polizei veröffentlicht hat.

Wie hat das Sicherheitspersonal des Museums reagiert?

Zwei Wachleute, die in der Zentrale Dienst hatten, beobachteten die Einbrecher während der Tat über Monitore und informierten die Polizei. Um 4.59 Uhr ging der Notruf dort ein. Fünf Minuten später ist der erste Funkstreifenwagen vor Ort, die Täter aber schon auf und davon - offenkundig sind sie wieder durch das Fenster abgehauen. Die Wachleute haben die Notrufnummer 110 gewählt, nicht aber den Alarmknopf getätigt. Ob dadurch womöglich Zeit verloren ging, um die Diebe zu fassen, ist noch unklar.

Warum hat das Wachpersonal nicht selbst eingegriffen?

"Menschenleben gehen vor alles andere. Das ist in allen Museen der Welt so und auch unser Grundsatz." Diesen Satz sagte Marion Ackermann, Generaldirektorin der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden am Montag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit den Ermittlungsbehörden. Deshalb hätten die Wachleute zuerst die Polizei informieren und nicht selbst nachsehen müssen. Dass Wachmänner nicht selbst eingreifen, sei in der Tat üblich, sagte Eckart Köhne, Präsident des Deutschen Museumsbundes, der Deutschen Presse-Agentur. "Die Täter gehen manchmal auch mit großer Brutalität vor." Das Gewaltpotenzial sei da sehr hoch "und die Wachleute sind ja keine ausgebildeten Einzelkämpfer". Ackermann sagte, die Wachmänner ihres Museums seien nicht bewaffnet gewesen.

Hatten die zwei Einbrecher weitere Helfer?

Schon am Montag war die Polizei davon ausgegangen, dass ein Fluchtauto bereitstand. Am frühen Dienstagnachmittag teilten die Ermittler mit, dass sich dementsprechende Hinweise bestätigt hätten. Demnach seien die Täter mit einem Audi A6 vom Tatort geflüchtet. Kurze Zeit später hätten sie den Wagen in einer Tiefgarage an der Kötzschenbroder Straße in Brand gesetzt. Im Wrack des Fahrzeugs habe man Spuren vom Tatort gefunden, hieß es.

Fest steht auch, dass es zum Zeitpunkt des Einbruchs stockdunkel am Dresdner Schloss war. Da kurz zuvor ein Elektroverteiler nahe des Schlosses brannte, leuchtete kein Straßenlicht. Da der Verteilerkasten offenbar vorsätzlich in Brand gesetzt wurde, gehen die Ermittler davon aus, dass die Täter gezielt vorgingen, um unbemerkt in das Schloss zu kommen. Wie viele Täter an dem Einbruch insgesamt beteiligt waren, ist allerdings noch offen.

Hatten die Täter Insiderwissen?

Auch diese Frage ist noch nicht geklärt. Im Internetauftritt der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden gibt es auch einen virtuellen Rundgang durch das Grüne Gewölbe. Dessen Juwelenzimmer gilt als der prachtvollste Raum der Sammlung. In vier Hightech-Vitrinen liegen verschiedene Kostbarkeiten mit Brillanten, Diamanten, Smaragden, Rubinen und Saphiren.

Gab es auch Sicherheitsvorkehrungen, die gegriffen haben?

Ja. "Aus der einen Vitrine mit drei Garnituren sind noch relativ viele Werke verblieben", sagte Generaldirektorin Ackermann am Montagabend im ZDF. "Die Täter konnten nicht alles mitnehmen, weil alle Objekte auch einzeln befestigt waren, sie waren mit Stichen vernäht mit dem Untergrund." Ackermann sprach von einem "sehr komplexen" Sicherheitssystem im Residenzschloss. Es seien "mehrere Alarme ausgelöst worden, beim Einbruch selbst, durch die Bewegungsmelder im Raum, beim Aufbrechen der Vitrine und die Polizei ist beim ersten Alarm informiert worden." Das Sicherheitskonzept werde nun erneut gecheckt. "Es muss sicher geprüft werden, wie die Sicherheit noch gesteigert werden kann." Museumsbundpräsident Eckart Köhne sah auch die Tatsache, dass der Einbruch bemerkt und auf Video aufgezeichnet wurde, als Zeichen dafür, dass die Sicherheitsmaßnahmen gegriffen hätten. "Es ist nicht unbemerkt geblieben, was es auch gibt", sagte er.

Wie hoch ist der Schaden durch den Diebstahl?

Noch ist immer noch nicht ganz klar, wie viele Stücke die Diebe aus den drei Schmuckgarnituren gestohlen haben. Die Polizei hat zehn Fotos von einigen Stücken veröffentlicht. Allerdings sei klar, dass viel mehr als diese zehn Teile der Brillant- und Diamantgarnituren fehlen, sagte Syndram. "Ich weiß, dass einige Objekte nicht an ihrem Platz sind. Aber ich kann nicht sagen, wie es auf dem Boden der Vitrine aussieht." Klarheit könne nur eine Bestandsaufnahme bringen.

Der Wert des Diebesguts lässt sich nicht beziffern, sagte Generaldirektorin Ackermann am Montag. Die besondere Bedeutung liege weniger im Materialwert als in der Vollständigkeit des Ensembles.

Wann kann man das Grüne Gewölbe wieder besuchen?

Für die Öffentlichkeit wird das historische Grüne Gewölbe im Dresdner Stadtschloss vorerst nicht zugänglich sein. Dem MDR sagte Museumsdirektor Dirk Syndram, dass die Sammlung wohl längere Zeit geschlossen bleibe.

Mit Material der Deutschen Presse-Agentur.