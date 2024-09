Ein Teil der Carolabrücke in Dresden ist am Mittwoch gegen drei Uhr nachts in die Elbe gestürzt. Der Einsturz betrifft den Fußgänger- und Radweg sowie die Straßenbahngleise – nach Angaben der Feuerwehr auf einer Länge von etwa 100 Metern. Verletzt wurde niemand. „Wir rechnen damit, dass weitere Teile der Brücke einstürzen könnten“, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Er rief die Menschen auf, der Carolabrücke möglichst fernzubleiben. Es bestehe Lebensgefahr.