22. Oktober 2018, 12:58 Uhr Drama in US-Zoo Löwin tötet Vater ihrer drei Kinder

In einem Zoo in Indianapolis hat eine Löwin ihren Partner, den zehnjährigen Löwen Nyack, getötet.

Dem Vorfall war keine Aggression zwischen den Tieren vorausgegangen.

Ein tödliches Ende eines Kampfes zwischen Löwen in Gefangenschaft ist sehr selten.

Von Christian Simon

Im Zoo von Indianapolis im US-Bundestaat Indiana hat eine Löwin den Vater ihrer drei Jungen getötet. Die Tierpfleger versuchten noch, die zwölfjährige Löwin Zuri und ihren Partner, den zehnjährigen Löwen Nyack zu trennen, doch das Männchen erstickte nach einem Biss ins Genick.

Die beiden Tiere waren acht Jahre lang ein Paar und hatten drei Kinder, die ebenfalls im Zoo von Indianapolis untergebracht sind, zwei davon allerdings in einem anderen Gehege. Zuvor soll es Zoomitarbeitern zufolge keine Anzeichen für Aggressivität zwischen den Löwen gegeben haben.

Löwen kämpfen meist nur spielerisch

Der Zoodirektor sagte dem Guardian, die Mitarbeiter des Zoos seien "am Boden zerstört". Die Ursache für das Verhalten könne womöglich nie aufgeklärt werden. Der Vorfall werde untersucht, es gebe bisher aber keine Anhaltspunkte, die eine Veränderung in der Haltung der Tiere begründen würde.

Johannes Kirchgatter, Afrikareferent des WWF, hält solche Situationen auch ohne Haltungsfehler für möglich. "In Zoos kommt es immer wieder zu Verhaltensanomalien, gerade bei Tieren mit viel Platzbedarf, die viele ihrer natürlichen Verhaltensweisen in Gefangenschaft nicht ausleben können", sagt der Experte. Grundsätzlich gehörten eine gewisse Aggressivität und Nackenbisse aber auch zum normalen Paarungsverhalten der Löwen. Dass die Löwin ihren Partner versehentlich tötete, hält Kirchgatter deshalb ebenfalls für möglich.

Im Zoo können sich die Tiere nicht aus dem Weg gehen

Es gibt auch Fälle, in denen sich Löwen in freier Wildbahn untereinander töten: Wenn ein Löwe stirbt oder von einem stärkeren Männchen abgelöst wird, tötet der neue Anführer die Jungen seines Konkurrenten, um Platz für seine eigenen Nachkommen zu schaffen. Auch zu aggressivem Verhalten zwischen erwachsenen Tieren kommt es in der Natur, etwa bei Futterknappheit. "Dann teilt sich ein Rudel auch schon mal für mehrere Tage auf", sagt Kirchgatter. "Im Zoo können sich die Tiere weniger aus dem Weg gehen."

Zu tödlicher Gewalt von Zootieren untereinander kommt es trotzdem nur selten. 2013 tötete ein Löwe eine Löwin im Zoo von Dallas, 2017 passierte dasselbe in den Niederlanden. Berichte über Fälle, in dem eine Löwin einen Löwen getötet hat, finden sich noch weniger. Deutlich häufiger werden Zoobesucher zum Opfer, weil sie sich falsch verhalten oder unberechtigterweise in gefährliche Gehege gelangen.