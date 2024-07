Von Martin Zips

Solche Wörter hatte man zuvor noch nie gehört. Aber dann, als es auch in Deutschland plötzlich mehr als nur drei Fernsehprogramme gab, erschien diese 1,40 Meter kleine Frau auf dem Bildschirm und plauderte munter drauflos – über Masturbation, Penetration und Ejakulation. In einem weißen Sessel mit Fußbänkchen saß sie vor Studiopublikum und beantwortete alle Fragen rund um das Thema Sex. Und nichts interessierte einen in den Achtzigerjahren mehr. Also saß man mit klopfendem Herzen und rotem Kopf vor dem TV-Gerät und konnte es nicht fassen, wie selbstverständlich Dr. Ruth Westheimer auf Englisch, mit starkem hessischem Akzent und deutschen Untertiteln, insistierte: „Orgasm! Say Orgasm! That isn’t so difficult.“